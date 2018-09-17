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11:06

Lamborghini представила гоночный Huracan GT3 Evo

Суперкару обновили аэродинамический обвес и доработали подвеску

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Компания Lamborghini представила обновленную версию гоночного купе Huracan GT3 Evo. Презентация трекового суперкара прошла во время немецкого этапа монокубка Lamborghini Super Trofeo Europe. Гоночный дебют «Уракана» состоится на марафоне «24 часа Дейтоны» в следующем году.

От предыдущей машины Lamborghini Huracan GT3 Evo отличается улучшеным аэродинамическим обвесом, работа над которым велась в сотрудничестве с Dallara. У суперкара поменялась форма переднего спилиттера, появился углепластиковый капот в стиле Huracan Super Trofeo Evo, большое антикрыло из карбона и диффузор с измененными плавниками.

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Кроме этого, инженеры Lamborghini изменили кинематику передней подвески, обновили ступицы, подшипники и регулируемые амортизаторы Öhlins. На суперкаре появился электрогидравлический усилитель руля от Huracan Super Trofeo Evo с возможностью изменения уровня усилия и новая антиблокировочная система.

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Двигатель Huracan GT3 Evo — 5.2 V10 — позаимствован у последнего поколения дорожного Huracan. Он укомплектован новыми распределительными валами и титановыми клапанами. Отдача агрегата пока не сообщается.

В июле Lamborghini Squadra Corse представило лимитированную версию гоночного купе Huracan Super Trofeo Evo. Машина получила особую окраску кузова, дополнительное оснащение и стала немного мощнее.

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