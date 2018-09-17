Lamborghini представила гоночный Huracan GT3 Evo

От предыдущей машины Lamborghini Huracan GT3 Evo отличается улучшеным аэродинамическим обвесом, работа над которым велась в сотрудничестве с Dallara. У суперкара поменялась форма переднего спилиттера, появился углепластиковый капот в стиле Huracan Super Trofeo Evo, большое антикрыло из карбона и диффузор с измененными плавниками.
Кроме этого, инженеры Lamborghini изменили кинематику передней подвески, обновили ступицы, подшипники и регулируемые амортизаторы Öhlins. На суперкаре появился электрогидравлический усилитель руля от Huracan Super Trofeo Evo с возможностью изменения уровня усилия и новая антиблокировочная система.
Двигатель Huracan GT3 Evo — 5.2 V10 — позаимствован у последнего поколения дорожного Huracan. Он укомплектован новыми распределительными валами и титановыми клапанами. Отдача агрегата пока не сообщается.
В июле Lamborghini Squadra Corse представило лимитированную версию гоночного купе Huracan Super Trofeo Evo. Машина получила особую окраску кузова, дополнительное оснащение и стала немного мощнее.