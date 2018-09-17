Lamborghini представила гоночный Huracan GT3 Evo

От предыдущей машины Lamborghini Huracan GT3 Evo отличается улучшеным аэродинамическим обвесом, работа над которым велась в сотрудничестве с Dallara. У суперкара поменялась форма переднего спилиттера, появился углепластиковый капот в стиле Huracan Super Trofeo Evo, большое антикрыло из карбона и диффузор с измененными плавниками.