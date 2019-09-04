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13:07

Несколько десятков DeLorean втиснули в один гараж, чтобы спасти от урагана

Автомобили спасают от разрушительного урагана «Дориан», бушующего в США

Дилер DeLorean из Флориды опубликовал снимки того, как он спрятал нераспроданные автомобили от разрушительной стихии: десятки машин буквально втиснули в небольшое помещение, причем некоторые даже закрепили на подъемниках, чтобы сэкономить место.

Уже несколько дней Багамские острова и ряд американских штатов, в том числе Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина страдают от разрушительного урагана «Дориан», которому присвоена наивысшая, пятая категория опасности. На побережье волны достигают пяти метров, аэропорты закрыты, продолжается эвакуация населения.

Люди спасают свое имущество, как могут: прячут автомобили в укрепленных помещениях, в которые не попадет вода, а некоторые и вовсе паркуют машины в собственных гостиных. Продавец DeLorean из Флориды загнал все имеющиеся в его распоряжении спорткары в один гаражных бокс, оборудованный подъемниками – места хватило, хоть машины и припаркованы вплотную друг к другу.

Другим жителям Флориды повезло меньше – у них не оказалось просторного гаража, а потому пришлось парковать личные автомобили прямо в доме. В Facebook появились фотографии Smart ForTwo, стоящего в гостиной.

Можно заметить, что под колеса ситикара хозяева заботливо подложили коврик.