Несколько десятков DeLorean втиснули в один гараж, чтобы спасти от урагана

Уже несколько дней Багамские острова и ряд американских штатов, в том числе Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина страдают от разрушительного урагана «Дориан», которому присвоена наивысшая, пятая категория опасности. На побережье волны достигают пяти метров, аэропорты закрыты, продолжается эвакуация населения.
Люди спасают свое имущество, как могут: прячут автомобили в укрепленных помещениях, в которые не попадет вода, а некоторые и вовсе паркуют машины в собственных гостиных. Продавец DeLorean из Флориды загнал все имеющиеся в его распоряжении спорткары в один гаражных бокс, оборудованный подъемниками – места хватило, хоть машины и припаркованы вплотную друг к другу.
Другим жителям Флориды повезло меньше – у них не оказалось просторного гаража, а потому пришлось парковать личные автомобили прямо в доме. В Facebook появились фотографии Smart ForTwo, стоящего в гостиной.
Можно заметить, что под колеса ситикара хозяева заботливо подложили коврик.