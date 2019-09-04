Несколько десятков DeLorean втиснули в один гараж, чтобы спасти от урагана

Люди спасают свое имущество, как могут: прячут автомобили в укрепленных помещениях, в которые не попадет вода, а некоторые и вовсе паркуют машины в собственных гостиных. Продавец DeLorean из Флориды загнал все имеющиеся в его распоряжении спорткары в один гаражных бокс, оборудованный подъемниками – места хватило, хоть машины и припаркованы вплотную друг к другу.