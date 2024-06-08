«Нулевой» рестомод Mercedes-Benz 190E Evolution II пустят с молотка

«Нулевой» рестомод Mercedes-Benz 190E Evolution II пустят с молоткаКлиент получит автомобиль и набор документации о ней
HWA Evo будет построен в том же стиле, что и Prodrive P25 — дизайн исходной модели останется практически неизменным, но под кузовом будут скрыты серьёзные доработки шасси и новый 450-сильный наддувный 3,0-литровый двигатель V6 мощностью 450 лошадиных сил и крутящим моментом 550 Нм.
Он будет работать в тандеме с 6-ступенчатой механической коробкой передачей. Машина также получит мощные тормоза и современные системы безопасности. Всего будет сделано 100 экземпляров седана HWA Evo по цене от 714 000 евро каждый.
я выбрал вместо рекламы.
Первым своего обладателя найдёт «нулевой» экземпляр — шасси с номером 000 будет играть роль прототипа, на котором отработают все стадии производства. В процессе сборки будут документировать все стадии, чтобы передать владельцу машины подборку материалов о том, как рождался уникальный рестомод. Торги за право приобрести «нулевой» HWA Evo пройдут на аукционе RM Sotheby's в немецком Тегернзее 27 июля.