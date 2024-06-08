«Нулевой» рестомод Mercedes-Benz 190E Evolution II пустят с молотка

Первым своего обладателя найдёт «нулевой» экземпляр — шасси с номером 000 будет играть роль прототипа, на котором отработают все стадии производства. В процессе сборки будут документировать все стадии, чтобы передать владельцу машины подборку материалов о том, как рождался уникальный рестомод. Торги за право приобрести «нулевой» HWA Evo пройдут на аукционе RM Sotheby's в немецком Тегернзее 27 июля.