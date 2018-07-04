1000-сильный Audi RS6 от ABT показали на видео

Немецкое ателье ABT Sportsline опубликовало второй тизер гибридного суперуниверсала на базе Audi RS6. Видеоролик, опубликованный на странице фирмы в Facebook, дает намек на впечатляющую динамику машины.

По предварительной информации, отдача силовой установки RS6-E составит 1000 лошадиных сил: базовый 4,0-литровый двигатель V8 дополнит один или несколько электромоторов. Вероятно, для постройки агрегата пригодился опыт компании в подготовке болидов для чемпионата Формула-Е.

Видео: ABT Sportsline

Динамические характеристики также пока неизвестны. Самый мощный RS6, построенный ABT, выдает 735 сил и 920 Нм момента. С места до «сотни» такая машина способна разгоняться менее чем за 3,4 секунды, а ее максимальная скорость составляет 320 километров в час.