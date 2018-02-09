Гибридные версии Hyundai Sonata получили новую внешность и оборудование

Компания Hyundai представила обновленные версии гибридных «Сонат» - с возможностью зарядки батарей от бытовой электросети и без нее. Оба рестайлинговых седана дебютировали на моторшоу в Чикаго.

После обновления оба седана получили других радиаторные решетки, измененную светодиодную оптику, переделанный экран бортового компьютера, а также другой руль. Для гибридных «Сонат» также будут доступны новые колесные диски диаметром 16 и 17 дюймов с особым дизайном, улучшающим аэродинамику седана.

Гибриды также обзавелись новыми, более жесткими стабилизаторами поперечной устойчивости, перенастроенным рулевым управлениям и рычагами задней подвески большей прочности.

Вместе с этим у бензо-электрических «Сонат» расширился список доступного оборудования. В него вошли система экстренного торможения и функция слежения за рядностью движения. Модели также получили доработанную мультимедийную систему, которая сможет в режиме реального времени информировать водителей о пробках.

Гибридная версия Hyundai Sonata оснащается силовой установкой, состоящей из двухлитрового мотора, шестидиапазонного «автомата», соединенного с коробкой электродвигателя, а также батарей емкостью 1,76 киловатт-часа. Суммарная отдача составляет 195 лошадиных сил.

Мощность агрегата на версии с возможностью зарядки батарей от электросети равна 204 силам. На такую версию модели ставится более мощный электромотор и батареи емкостью 9,8 киловатт-часа. Только на электротяге такая «Соната» может проехать 43 километра.

На российском рынке гибридные версии Hyundai Sonata не представлены. В РФ седан предлагается с бензиновыми двигателями 2.0 и 2.4, отдача которых составляет 150 и 188 лошадиных сил соответственно. Цены на четырехдверку начинаются с 1 245 000 рублей.

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