Водородный кроссовер Ronn Myst: первое изображение

За последние десять лет RMG (ранее Ronn Motor Company) неоднократно заявляла о своих амбициозных планах, но дальше концепта Scorpion дело не пошло. Двухдверку с экзотической системой впрыска водорода показали в 2009-м, в самый разгар экономического кризиса, а через год после громкой премьеры компания свернула все работы. В 2015-м фирма возродилась под новым именем — Ronn Motor Group — и объявила о работе над второй версией «Скорпиона». Позднее перспективную модель переименовали в Phoenix.
Под этим именем на свет должны были появиться купе, родстер и седан, все — с электроводородной силовой установкой. Предполагалось, что только на электричестве «Феникс» мог бы проезжать около 350 миль (563 километра). Сочетание топливных элементов (ТЭ) и аккумулятора обеспечило бы ему запас хода больше 600 миль (965 километров). При этом 600-сильный суперкар якобы способен разгоняться до 60 миль в час (97 километров в час) за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составляет больше 290 километров в час.
Водородный кроссовер Myst постоят на новой гибкой платформе Q-Series, адаптированной и для электрических силовых установок, и для топливных элементов. Внешне вседорожник будет напоминать всё тот же Scorpion. Обещаны прорывные технологии — вроде использования в ТЭ графена — просторный салон, высокий уровень комфорта и безопасности. Модель готова к сертификации в США и Китае — там же её, скорее всего, и будут продавать.
Среди партнеров RMG указаны Bosch Power Train, Matlabs Software, Roush Engineering, ElringKlinger и ряд крупных европейских поставщиков. Фирма имеет несколько СП в Китае: с Durabl (Jiangsu) Motors, Jiangsu Hanwei Automobile, Jiangsu Kawei Automotive Industrial Group и администрацией городского уезда Тайсин.