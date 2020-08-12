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Водородный кроссовер Ronn Myst: первое изображение

Вседорожник запланирован к дебюту в 2022 году

Алексей Носаченко
Американская Ronn Motor Group (RMG) объявила о работе над водородным кроссовером Myst. Новинка появится не раньше 2022 года, а её производство, вероятно, будет налажено на заводе одного из китайских партнеров.

За последние десять лет RMG (ранее Ronn Motor Company) неоднократно заявляла о своих амбициозных планах, но дальше концепта Scorpion дело не пошло. Двухдверку с экзотической системой впрыска водорода показали в 2009-м, в самый разгар экономического кризиса, а через год после громкой премьеры компания свернула все работы. В 2015-м фирма возродилась под новым именем — Ronn Motor Group — и объявила о работе над второй версией «Скорпиона». Позднее перспективную модель переименовали в Phoenix.

Ronn Scorpion — это стальная пространственная рама и внешние панели из композита. Двигатель — Acura V6 3.5 с двумя турбокомпрессорами, установкой для электролиза воды и системой впрыска полученного водорода в камеру сгорания. Такое решение позволяло снизить уровень вредных выбросов на 75 процентов.

Под этим именем на свет должны были появиться купе, родстер и седан, все — с электроводородной силовой установкой. Предполагалось, что только на электричестве «Феникс» мог бы проезжать около 350 миль (563 километра). Сочетание топливных элементов (ТЭ) и аккумулятора обеспечило бы ему запас хода больше 600 миль (965 километров). При этом 600-сильный суперкар якобы способен разгоняться до 60 миль в час (97 километров в час) за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составляет больше 290 километров в час.

Судя по всему, Ronn Phoenix отличается от предшественика только силовой установкой.

Водородный кроссовер Myst постоят на новой гибкой платформе Q-Series, адаптированной и для электрических силовых установок, и для топливных элементов. Внешне вседорожник будет напоминать всё тот же Scorpion. Обещаны прорывные технологии — вроде использования в ТЭ графена — просторный салон, высокий уровень комфорта и безопасности. Модель готова к сертификации в США и Китае — там же её, скорее всего, и будут продавать.

Среди партнеров RMG указаны Bosch Power Train, Matlabs Software, Roush Engineering, ElringKlinger и ряд крупных европейских поставщиков. Фирма имеет несколько СП в Китае: с Durabl (Jiangsu) Motors, Jiangsu Hanwei Automobile, Jiangsu Kawei Automotive Industrial Group и администрацией городского уезда Тайсин.