Водородный кроссовер Ronn Myst: первое изображение

Под этим именем на свет должны были появиться купе, родстер и седан, все — с электроводородной силовой установкой. Предполагалось, что только на электричестве «Феникс» мог бы проезжать около 350 миль (563 километра). Сочетание топливных элементов (ТЭ) и аккумулятора обеспечило бы ему запас хода больше 600 миль (965 километров). При этом 600-сильный суперкар якобы способен разгоняться до 60 миль в час (97 километров в час) за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составляет больше 290 километров в час.