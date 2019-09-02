Mercedes-Benz Sprinter превратили в «автодом будущего»

Кемпер, построенный на базе нового Mercedes-Benz Sprinter, предусмотрен для двух человек. Подъемная крыша образует спальное место, причем толщина надувных стенок «палатки» составляют почти семь сантиметров для лучшей теплоизоляции. Их можно накачать как теплым, так и холодным воздухом всего за 60 секунд.

На кузов автомобиля нанесено особое терморегулирующее лакокрасочное покрытие темно-зеленого цвета: оно способно снизить температуру поверхности автомобиля на 20 градусов по Цельсию и охладить салон на четыре градуса. Еще одна современная технология – «печать» деталей на 3D-принтере. В числе прочего, для VisionVenture таким методом изготовили колесные арки и отдельные детали кузова.