Mercedes-Benz Sprinter превратили в «автодом будущего»

Кемпер, построенный на базе нового Mercedes-Benz Sprinter, предусмотрен для двух человек. Подъемная крыша образует спальное место, причем толщина надувных стенок «палатки» составляют почти семь сантиметров для лучшей теплоизоляции. Их можно накачать как теплым, так и холодным воздухом всего за 60 секунд.
На кузов автомобиля нанесено особое терморегулирующее лакокрасочное покрытие темно-зеленого цвета: оно способно снизить температуру поверхности автомобиля на 20 градусов по Цельсию и охладить салон на четыре градуса. Еще одна современная технология – «печать» деталей на 3D-принтере. В числе прочего, для VisionVenture таким методом изготовили колесные арки и отдельные детали кузова.
На «первом этаже» автодома размещена ванная комната с большой душевой кабиной и раковиной. Также имеется кухонная зона, из которой по ступеням со светодиодной подсветкой можно подняться в «спальню». Помимо всего перечисленного, VisionVenture укомплектован выдвижным электрическим барбекю.
По словам представителей Hymer, именно так будут выглядеть кемперы уже через пять лет. Некоторые элементы VisionVenture в будущем планируется воплотить в жизнь на серийных автодомах, однако в массовое производство он не пойдет.