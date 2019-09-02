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13:25

Mercedes-Benz Sprinter превратили в «автодом будущего»

Новинка создана для автопутешествий в 2025 году

Немецкий производитель практичных автодомов и домов на колесах Hymer представил шоу-кар VisionVenture, который демонстрирует будущее путешествий. При его сборке использовались 20 инновационных материалов, а некоторые детали изготовлены методом 3D-печати.

Кемпер, построенный на базе нового Mercedes-Benz Sprinter, предусмотрен для двух человек. Подъемная крыша образует спальное место, причем толщина надувных стенок «палатки» составляют почти семь сантиметров для лучшей теплоизоляции. Их можно накачать как теплым, так и холодным воздухом всего за 60 секунд.

На кузов автомобиля нанесено особое терморегулирующее лакокрасочное покрытие темно-зеленого цвета: оно способно снизить температуру поверхности автомобиля на 20 градусов по Цельсию и охладить салон на четыре градуса. Еще одна современная технология – «печать» деталей на 3D-принтере. В числе прочего, для VisionVenture таким методом изготовили колесные арки и отдельные детали кузова.

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На «первом этаже» автодома размещена ванная комната с большой душевой кабиной и раковиной. Также имеется кухонная зона, из которой по ступеням со светодиодной подсветкой можно подняться в «спальню». Помимо всего перечисленного, VisionVenture укомплектован выдвижным электрическим барбекю.

По словам представителей Hymer, именно так будут выглядеть кемперы уже через пять лет. Некоторые элементы VisionVenture в будущем планируется воплотить в жизнь на серийных автодомах, однако в массовое производство он не пойдет.