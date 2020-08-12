Водородный суперкар Hyperion XP-1: 98-дюймовый дисплей и запас хода больше 1600 километров

Тизерная кампания Hyperion Motors сопровождалась заявлением, что ей удалось «адаптировать космические технологии к использованию на обычных дорогах». О чем идет речь, до конца пока неясно, однако Гипериорн утверждает, что в XP-1 используются технологии НАСА: это и продвинутые системы генерации водорода и электроэнергии, и новые типы материалов. Монокок, например, изготовлен из металлокомпозита, в составе которого есть углеволокно и титан, в диффузор армирован кевларом. Это позволило удержать массу машины в районе 1032 килограммов.