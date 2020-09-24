Родстер Hyperod окажется гибридом хот-рода и гиперкара

По замыслу Холстеда Hyperod будет покоиться на углепластиковом шасси, причем колесная база машины будет такой же, как у Lamborghini Aventador (2700 миллиметров). Внешние панели изготовят из композита, в частности кевлара. Сходство с ход-родами обеспечат выставленные напоказ двигатель, компоненты подвески со штангами-толкателями и горизонтально установленными амортизаторами, а также педальный узел, которой будет видно через низкое лобовое стекло. Ещё у «Гиперода» будут широченные колеса (сзади установят шины размерностью 355/25 R21) и минимальный дорожный просвет.