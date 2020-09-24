Родстер Hyperod окажется гибридом хот-рода и гиперкара

По замыслу Холстеда Hyperod будет покоиться на углепластиковом шасси, причем колесная база машины будет такой же, как у Lamborghini Aventador (2700 миллиметров). Внешние панели изготовят из композита, в частности кевлара. Сходство с ход-родами обеспечат выставленные напоказ двигатель, компоненты подвески со штангами-толкателями и горизонтально установленными амортизаторами, а также педальный узел, которой будет видно через низкое лобовое стекло. Ещё у «Гиперода» будут широченные колеса (сзади установят шины размерностью 355/25 R21) и минимальный дорожный просвет.
Самая известная работа Холстеда — среднемоторное купе Giocattolo Group B с модифицированным кузовом Alfa Romeo Sprint, 335-сильным V8 5.0, разработанным для гоночной серии Group A, и пятиступенчатой коробка передач ZF. Этот автомобиль разгонялся до ста быстрее, чем Ferrari 348, и достигал впечатляющих 260 километров в час. Всего построили 15 экземпляров Group B — но из них сохранилось 13.
CarAdvice
«Сердце» Hyperod, и по совместительству гордость Холстеда, — это двигатель W16. Он собран из двух установленных под углом в 45 градусов 7,0-литровых LS7 V8 Chevrolet, дополненных приводными нагнетателями. Коленчатые валы моторов присоединены к центральному валу через изготовленную на заказ раздатку, а тяга на заднюю ось передается с помощью шестиступенчатой гоночной «секвенталки» Albins ST6 и дифференциала повышенного трения.
CarAdvice
Агрегат будет выдавать около 1400 лошадиных сил, но запаса прочности трансмиссии хватит на все 2000. Останавливать 1250-килограммовый гиперкар будут тормоза AP Racing с шестипоршневыми суппортами.
Несмотря на то, что машину строят уже полтора года, официальной премьеры ждать придется долго: публичный дебют «Гиперода» состоится на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич только в июле 2022-го. Собирать машины планирует на заводе в пригороде Мельбурна, а также на новом предприятии, которое Холстед собирается открыть в США.