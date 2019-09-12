Посмотрите, как ультразвуковые сани разогнали до 10620 км/ч

На видеозаписи испытаний, которое опубликовано на YouTube-канале испытательного центра ВВС, запечатлен момент проезда саней. Даже на замедленной в четыре раза записи разглядеть что либо, кроме яркой вспышки, невозможно.
В авиационной и ракетостроительной отраслях принято измерять скорость в числах Маха — отношению скорости полета к скорости звука. Скорость звука соответствует 1 Маха, порог гиперзвуковой скорости — 5 Маха. Ультразвуковые сани же удалось разогнать до 8,6 Маха.
Испытательный полигон «Холломан» расположен на юго-западе США, в штате Нью-Мексико. Его построили более полувека назад — 16-километровую трассу использовали для испытания различных боеприпасов и систем. В 2000-х годах ее серьезно модернизировали, чтобы проводить гиперзвуковые исследования.
Созданием высокоскоростных автомобильных тоннелей уже не первый год занимается основатель компании Tesla Илон Маск, а два года назад бывший технический директор проекта Hyperloop показал концепт шоссе на магнитной левитации, на котором можно будет разогнаться до 320 километров в час. Тестовый участок должны ввести в эксплуатацию в 2021 году, построят его в штате Колорадо.