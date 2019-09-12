Посмотрите, как ультразвуковые сани разогнали до 10620 км/ч

На видеозаписи испытаний, которое опубликовано на YouTube-канале испытательного центра ВВС, запечатлен момент проезда саней. Даже на замедленной в четыре раза записи разглядеть что либо, кроме яркой вспышки, невозможно.

В авиационной и ракетостроительной отраслях принято измерять скорость в числах Маха — отношению скорости полета к скорости звука. Скорость звука соответствует 1 Маха, порог гиперзвуковой скорости — 5 Маха. Ультразвуковые сани же удалось разогнать до 8,6 Маха.