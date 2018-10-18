Водородный кроссовер Hyundai очистит воздух в Лондоне

В будущем эффект от вывода на дороги 10 тысяч водородных кроссоверов будет таким же, как от посадки 600 тысяч деревьев. Достигаться это будет за счет трехступенчатой системы фильтрации, которая очищает предназначенный для охлаждения топливных элементов воздух и удаляет из него до 99,9 процента вредных примесей.

В движение Hyundai Nexo приводит электромотор мощностью 113 киловатт (154 лошадиные силы) и 395 Нм крутящего момента, который питается от тягового аккумулятора и блока топливных элементов. Запас хода водородного кроссовера составляет около 600 километров.