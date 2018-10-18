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13:43

Водородный кроссовер Hyundai очистит воздух в Лондоне

За один час Hyundai Nexo может удалить вредные примеси из 26,9 килограмма воздуха

Специалисты компании Hyundai и Университетского колледжа Лондона составили карту самых загруженных и загрязненных дорог британской столицы. В рамках проекта Clean Driving очистить воздух от вредных примесей планируется с помощью особой системы фильтрации водородного кроссовера Nexo.

Данные о содержании оксида азота и твердых частиц в воздухе специалисты Hyundai и UCL получили из исследования Королевского колледжа Лондона. На их основе составили карту с указанием уровня загрязнений в каждом районе города. Через дороги, где количество вредных веществ в воздухе не соответствует экологическим нормам, проложили маршрут для «зеленого» кроссовера. Hyundai утверждает, что за один час Nexo может очистить 26,9 килограмма воздуха — столько за тот же отрезок времени вдыхает 42 взрослых человека.

В будущем эффект от вывода на дороги 10 тысяч водородных кроссоверов будет таким же, как от посадки 600 тысяч деревьев. Достигаться это будет за счет трехступенчатой системы фильтрации, которая очищает предназначенный для охлаждения топливных элементов воздух и удаляет из него до 99,9 процента вредных примесей.

В движение Hyundai Nexo приводит электромотор мощностью 113 киловатт (154 лошадиные силы) и 395 Нм крутящего момента, который питается от тягового аккумулятора и блока топливных элементов. Запас хода водородного кроссовера составляет около 600 километров.

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