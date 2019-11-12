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17:00

Hyundai выпустит новый седан, который будет дешевле «Соляриса»

Линейка трехобъемников Hyundai пополнится компактной моделью Aura

© IndianAutosBlog, неофициальный рендер
Компания Hyundai поделилась первым видеотизером миниатюрного седана Aura. Новая модель ориентирована на индийский рынок и будет локализована на местном заводе Hyundai. Премьера «Ауры» состоится в ближайшие недели.

Новый седан спроектирован на базе модели Hyundai Grand i10 Nios второго поколения — удлиненной версии «глобального» субкомпактного хэтчбека i10. В индийской линейке Aura займет место рядом с другим компактным бюджетным седаном Xcent.

Известно, что спереди седан будет выглядеть так же, как «родственный» Grand i10 Nios, но получит оригинальное оформление кормы. Длина «Ауры» не превысит четырех метров, поскольку более крупные автомобили лишены в Индии налоговых льгот.

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Фото: Hyundai Grand i10 Nios

Ожидается, что линейка силовых агрегатов перейдет «Ауре» от Grand i10 без изменений. В таком случае Aura будет доступна к заказу с дизельной «турботройкой» 1.2 мощностью 75 лошадиных сил или атмосферной «четверкой» того же объема отдачей 83 лошадиные силы. Оба двигателя будут сочетаться с «механикой» или «роботом».

Подробностей об интерьере новинки нет: в первом официальном тизере демонстрируется только название компактной модели.

Местные СМИ утверждают, что бюджетный трехобъемник Hyundai будет полностью рассекречен в ближайшие недели. На презентации будут объявлены цены, хотя диапазон понятен: Aura будет стоить чуть дороже модели Xcent, которую можно приобрести за 580-880 тысяч рупий (от 515 до 785 тысяч рублей по текущему курсу). На других рынках, в том числе и российском, миниатюрные модели Hyundai можно не ждать.