Hyundai выпустит новый седан, который будет дешевле «Соляриса»

Ожидается, что линейка силовых агрегатов перейдет «Ауре» от Grand i10 без изменений. В таком случае Aura будет доступна к заказу с дизельной «турботройкой» 1.2 мощностью 75 лошадиных сил или атмосферной «четверкой» того же объема отдачей 83 лошадиные силы. Оба двигателя будут сочетаться с «механикой» или «роботом».

Подробностей об интерьере новинки нет: в первом официальном тизере демонстрируется только название компактной модели.