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2:02

У Hyundai появился седан, который меньше и дешевле, чем Solaris

Корейская фирма рассекретила внешность и характеристики модели Aura

© Hyundai
Сергей Ильин
Компания Hyundai представила компактный трёхобъёмник Aura, ориентированный на индийский рынок. Длина новинки от бампера до бампера — 3995 миллиметров, колёсная база — 2450 миллиметров, а ожидаемая стартовая цена — около 600 тысяч рупий (525 тысяч рублей по текущему курсу).

В основе Hyundai Aura лежит шасси бюджетного хэтчбека Grand i10 Nios. Разница в габаритах между «родственными» моделями обусловлена наличием у «Ауры» короткого багажника объёмом 402 литра. На индийском рынке Aura заменит седан Xcent, сделанный на базе Grand i10 прошлого поколения.

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Фото: Hyundai

Гамма двигателей знакома по хэтчбеку: на выбор доступны бензиновый атмосферный четырёхцилиндровый агрегат объёмом 1,2 литра (83 лошадиные силы), дизельная «турботройка» 1.2 (75 лошадиных сил) и 100-сильный бензиновый турбомотор 1.0 с тремя цилиндрами. Все двигатели сочетаются с 5-ступенчатой «механикой», а для 1,2-литровых двигателей можно заказать роботизированную коробку передач АМТ. Особняком стоит газовая 75-сильная модификация на основе мотора 1.2 — она доступна к заказу только с ручной КПП.

Фотографии интерьера «Ауры» будут опубликованы позже, но, вероятно, салон седана будет мало чем отличаться от хэтчбека.

Hyundai Aura поступит в продажу на индийском рынке в первом квартале 2020 года. Сборку компактного трёхобъёмника наладят на местном заводе корейской фирмы. В течение года фирма Hyundai определится с экспортными перспективами новинки, однако в России модель не появится: у нас роль базового седана выполняет Solaris.