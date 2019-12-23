У Hyundai появился седан, который меньше и дешевле, чем Solaris

В основе Hyundai Aura лежит шасси бюджетного хэтчбека Grand i10 Nios. Разница в габаритах между «родственными» моделями обусловлена наличием у «Ауры» короткого багажника объёмом 402 литра. На индийском рынке Aura заменит седан Xcent, сделанный на базе Grand i10 прошлого поколения.
Фото: Hyundai
Гамма двигателей знакома по хэтчбеку: на выбор доступны бензиновый атмосферный четырёхцилиндровый агрегат объёмом 1,2 литра (83 лошадиные силы), дизельная «турботройка» 1.2 (75 лошадиных сил) и 100-сильный бензиновый турбомотор 1.0 с тремя цилиндрами. Все двигатели сочетаются с 5-ступенчатой «механикой», а для 1,2-литровых двигателей можно заказать роботизированную коробку передач АМТ. Особняком стоит газовая 75-сильная модификация на основе мотора 1.2 — она доступна к заказу только с ручной КПП.
Фотографии интерьера «Ауры» будут опубликованы позже, но, вероятно, салон седана будет мало чем отличаться от хэтчбека.
Hyundai Aura поступит в продажу на индийском рынке в первом квартале 2020 года. Сборку компактного трёхобъёмника наладят на местном заводе корейской фирмы. В течение года фирма Hyundai определится с экспортными перспективами новинки, однако в России модель не появится: у нас роль базового седана выполняет Solaris.