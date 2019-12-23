У Hyundai появился седан, который меньше и дешевле, чем Solaris

Гамма двигателей знакома по хэтчбеку: на выбор доступны бензиновый атмосферный четырёхцилиндровый агрегат объёмом 1,2 литра (83 лошадиные силы), дизельная «турботройка» 1.2 (75 лошадиных сил) и 100-сильный бензиновый турбомотор 1.0 с тремя цилиндрами. Все двигатели сочетаются с 5-ступенчатой «механикой», а для 1,2-литровых двигателей можно заказать роботизированную коробку передач АМТ. Особняком стоит газовая 75-сильная модификация на основе мотора 1.2 — она доступна к заказу только с ручной КПП.

Фотографии интерьера «Ауры» будут опубликованы позже, но, вероятно, салон седана будет мало чем отличаться от хэтчбека.