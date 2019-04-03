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11:51

Компания Hyundai добавила в интерьер 3D-приборку и «сенсорный» руль

Хэтчбек i30 оборудовали рулем с настраиваемыми тач-панелями

Компания Hyundai представила свое видение интерьера ближайшего будущего с многослойным дисплеем «приборки» и сенсорными панелями на руле. Эффективность такой компоновки и удобство считывания информации проверили в рамках исследования, проведенного в сотрудничестве с Вюрцбургским институтом науки о дорожном движении (WIVW).
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Последний вариант перспективного кокпита инженеры Hyundai установили в компактный хэтчбек i30. Так компания решила продемонстрировать, что внедрение продвинутых технологий не ограничивается одним лишь премиальным сегментом. Особенностью концепта интерьера стала цифровая «приборка» с многослойным дисплеем (MLD): два дисплея установлены на расстоянии шесть миллиметров друг за другом, что позволяет создавать объемные изображения, а также выбирать уровень отображения информации в зависимости от ее важности.

Кроме того, в руль интегрированы два дисплея, графика на которых меняется в зависимости от выбранного пункта меню на приборной панели, а также параметров движения. Назначение каждой кнопки можно настроить по своему усмотрению, а всего на каждом из дисплеев их может быть максимум пять.

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Исследование WIVW подтвердило, что во всех сценариях такой кокпит не сильно отвлекает внимание от дороги. Кроме того, он превосходит требования, предъявляемые Альянсом автопроизводителей (AAM) и Национальным управлением безопасностью движения на трассах (NHTSA).

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Разработки в области интерьера компания Hyundai ведет с 2015 года, когда решила сократить количество физических кнопок и заменить тумблеры на руле сенсорными панелями. В 2016-м марка заменила все кнопки тачпадами, а в 2017-м добавила возможность кастомизации.

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