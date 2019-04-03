Компания Hyundai добавила в интерьер 3D-приборку и «сенсорный» руль

Кроме того, в руль интегрированы два дисплея, графика на которых меняется в зависимости от выбранного пункта меню на приборной панели, а также параметров движения. Назначение каждой кнопки можно настроить по своему усмотрению, а всего на каждом из дисплеев их может быть максимум пять.