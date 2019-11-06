Московские студенты превратят Hyundai Creta в беспилотник

В проекте принимают участие пятеро студентов, которые сейчас учатся в университете Южной Кореи по программе обмена. Помимо учебной стажировки, они также проходят практику на главном заводе Hyundai. В этом году было решено сделать ключевым направлением обучения именно разработку беспилотных автомобилей.

Управляющий директор российского отделения компании Алексей Калинцев сказал, что компания решила передать Московскому университету кроссовер, чтобы студенты смогли «продолжить разработки роботизированных автомобилей и систем помощи водителю, а также воплотить в жизнь свои идеи уже в стенах родного университета».