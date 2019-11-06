Московские студенты превратят Hyundai Creta в беспилотник

В проекте принимают участие пятеро студентов, которые сейчас учатся в университете Южной Кореи по программе обмена. Помимо учебной стажировки, они также проходят практику на главном заводе Hyundai. В этом году было решено сделать ключевым направлением обучения именно разработку беспилотных автомобилей.
Управляющий директор российского отделения компании Алексей Калинцев сказал, что компания решила передать Московскому университету кроссовер, чтобы студенты смогли «продолжить разработки роботизированных автомобилей и систем помощи водителю, а также воплотить в жизнь свои идеи уже в стенах родного университета».
Итогом проекта должен стать кроссовер с системой автономного вождения, которая не требует активного участия человека — водитель будет принимать решение касательно направления движения, а искусственный интеллект возьмет на себя заботу о безопасности.
В дальнейшем создатели беспилотной «Креты» хотят оснастить ее нейротехнологиями, которые позволят управлять машиной без использования рук, ног и голоса, чтобы сделать кроссовер доступным для людей с инвалидностью. Первый такой тестовый образец, как ожидается, представят уже в следующем году.