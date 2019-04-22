Электрические Hyundai и Kia можно будет настраивать через смартфон

Вдобавок приложение сможет предлагать фирменные настройки, которые учитывают уровень потребления энергии, расстояние до пункта назначения и состояние дорог. Предусмотрена и загрузка рекомендованных заводских параметров для агрессивного вождения, а также обмен настройками между пользователями. Персональная информация при этом будет защищена технологией блокчейн.