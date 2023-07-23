Hyundai заявил об ажиотажном спросе на новый кроссовер Exter

Ключ к успеху Hyundai Exter — привлекательные цены. Базовая версия стоит всего 600 тысяч рупий (660 тысяч рублей), а максимально оснащённый вариант с роботизированной коробкой передач оценён в один миллион рупий (1,1 миллиона рублей). Есть у кроссовера и «взрослые» опции: в стартовой комплектации доступны шесть подушек безопасности, система стабилизации, а всего — 26 ассистентов.