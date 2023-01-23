Новый Hyundai Grandeur оценили в рублях

Как и в случае с другими автомобилями, которые возят в Россию под заказ по схеме параллельного импорта, цена, указанная дилером, ориентировочная, так как привязана к курсу валют. Grandeur готовы поставить в Находку или во Владивосток.

С Grandeur россияне знакомы – седан продавался на нашем рынке до 2014 года, но большим спросом не пользовался. Осенью прошлого года модель перешагнула в седьмое поколение, при этом кардинально изменившись внешне.