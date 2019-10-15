Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на «проблемные» моторы

Проблемными оказались бензиновые двигатели объемом 2,0 и 2,4 литра, которые с 2011 по 2018 год устанавливались на Kia Sorento, Optima, Sportage, Hyundai Santa Fe и Sonata. Kia уведомила владельцев о ремонте 1,8 миллиона машин, а Hyundai – 2,3 миллиона. В рамках сервисной кампании на автомобилях обновят программное обеспечение для отслеживания угрозы выхода мотора из строя.

Точный размер компенсации будет определен к концу текущего месяца. На нее могут рассчитывать автовладельцы, которые пострадали в результате затянувшегося ремонта, понесли дополнительные расходы, а также те, кому отказали в починке машины по гарантии.