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17:02

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на «проблемные» моторы

Нововведение затронет двигатели семейства Theta II, из-за которых компании получают иски от автовладельцев

В США зарегистрировано более трех тысяч случаев возгорания автомобилей Hyundai и Kia с дефектными моторами Theta II, количество пострадавших исчисляется десятками, а сами компании спешно отзывают более четырех миллионов машин. Автовладельцам обещают пожизненную гарантию на двигатели и компенсации для урегулирования коллективных исков.

Проблемными оказались бензиновые двигатели объемом 2,0 и 2,4 литра, которые с 2011 по 2018 год устанавливались на Kia Sorento, Optima, Sportage, Hyundai Santa Fe и Sonata. Kia уведомила владельцев о ремонте 1,8 миллиона машин, а Hyundai – 2,3 миллиона. В рамках сервисной кампании на автомобилях обновят программное обеспечение для отслеживания угрозы выхода мотора из строя.

Точный размер компенсации будет определен к концу текущего месяца. На нее могут рассчитывать автовладельцы, которые пострадали в результате затянувшегося ремонта, понесли дополнительные расходы, а также те, кому отказали в починке машины по гарантии.

Пока нет информации о том, коснется ли отзыв автомобилей Hyundai и Kia, проданных в других странах. В России модели брендов, например, Kia Optima, Sportage и Sorento, комплектуются обновленными двигателями Theta II, и ни одного случая возгорания зафиксировано не было.

Источник: Carscoops