Hyundai вдвое уменьшит количество моделей с ДВС

В планах корейского концерна, выпускающего автомобили под брендами Hyundai, Kia, Genesis и Ioniq, — вдвое сократить количество моделей с ДВС. Кроме того, компания откажется от производства новых бензиновых и дизельных агрегатов, а также свернет все научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом направлении. Данное решение уже согласовало высшее руководство Hyundai Motor.
Приоритетом концерна станет развитие электрических силовых установок и модернизация аккумуляторных батарей для увеличения запаса хода электромобилей. Помимо этого, Hyundai продолжит развивать направление водородных топливных элементов. В планах компании к 2025 году наладить выпуск до миллиона электромобилей в год. А к 2040 году на территории США, Евросоюза и Китая концерн будет предлагать только экологический чистый транспорт.
В настоящее время группа компаний Hyundai входит в топ-10 компаний с самыми широкими линейками ДВС и трансмиссий для них. Поэтому пока основными рынками для топливных агрегатов останутся развивающиеся страны.
Недавно компания Ford рассказала о перспективах перехода на электричество. Как сообщал Automotive News, автопроизводитель готов в будущем отказаться от машин с ДВС и уже начал готовиться к электрификации модельного ряда.