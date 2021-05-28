Hyundai вдвое уменьшит количество моделей с ДВС

Приоритетом концерна станет развитие электрических силовых установок и модернизация аккумуляторных батарей для увеличения запаса хода электромобилей. Помимо этого, Hyundai продолжит развивать направление водородных топливных элементов. В планах компании к 2025 году наладить выпуск до миллиона электромобилей в год. А к 2040 году на территории США, Евросоюза и Китая концерн будет предлагать только экологический чистый транспорт.

В настоящее время группа компаний Hyundai входит в топ-10 компаний с самыми широкими линейками ДВС и трансмиссий для них. Поэтому пока основными рынками для топливных агрегатов останутся развивающиеся страны.