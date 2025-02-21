Hyundai остановит производство Ioniq 5 в Корее. Его не хотят покупать

Корейские инсайдеры говорят, что уже сейчас производственные линии Hyundai Ioniq 5 и Kona Electric работают в режиме kongpichi: линия формально запущена, но конвейер пуст.

Ioniq 5, несмотря на его регалии, далеко не бестселлер на родине. В январе продажи не дотянули и до 100 единиц. Спрос на другие электрокары тоже оставляет желать лучшего. Чтобы подстегнуть интерес к ним, Hyundai запустил скидочную кампанию во всей стране с дисконтами, доходящими до пяти миллионов вон (более 300 тысяч рублей).