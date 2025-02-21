Hyundai остановит производство Ioniq 5 в Корее. Его не хотят покупать

Hyundai остановит производство Ioniq 5 в Корее. Его не хотят покупатьПерерыв в сборке также запланирован для Kona Electric
Корейские инсайдеры говорят, что уже сейчас производственные линии Hyundai Ioniq 5 и Kona Electric работают в режиме kongpichi: линия формально запущена, но конвейер пуст.
Ioniq 5, несмотря на его регалии, далеко не бестселлер на родине. В январе продажи не дотянули и до 100 единиц. Спрос на другие электрокары тоже оставляет желать лучшего. Чтобы подстегнуть интерес к ним, Hyundai запустил скидочную кампанию во всей стране с дисконтами, доходящими до пяти миллионов вон (более 300 тысяч рублей).
Ioniq 5 также производится в США, где ситуация тоже тревожная. Руководство Hyundai во внутреннем письме, на которое ссылается Korea Herald, рассказало о падении продаж и выразило опасения, что ситуация усугубится вследствие политики Дональда Трампа.
На прошлой неделе корейские СМИ писали, что концерн Hyundai-Kia рассматривает возможность возвращения в Россию. Однако это будет непросто: рынок наводнили китайские машины, а опцион на обратный выкуп петербургского завода у компании AGR истекает уже в 2025 году.