Hyundai раскрыла стоимость подписки на автомобили для россиян

Всего доступно три варианта подписки: краткосрочная аренда от 1 до 24 часов City, вариант для поездок за город со сроком аренды от одного дня до месяца Country и долгосрочный вариант с арендой от месяца до года Freedom.

Для краткосрочной аренды предлагаются только три модели: Creta, Tucson и Santa Fe. Стоимость часовой аренды «Креты» обойдется в 650 рублей, Tucson стоит 700 рублей за час, а Santa Fe — 800 рублей. При этом в сервисе каршеринга «Яндекс.Драйв» часовая аренда Hyundai Creta обойдется в 565 рублей.