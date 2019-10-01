Hyundai раскрыла стоимость подписки на автомобили для россиян

Всего доступно три варианта подписки: краткосрочная аренда от 1 до 24 часов City, вариант для поездок за город со сроком аренды от одного дня до месяца Country и долгосрочный вариант с арендой от месяца до года Freedom.
Для краткосрочной аренды предлагаются только три модели: Creta, Tucson и Santa Fe. Стоимость часовой аренды «Креты» обойдется в 650 рублей, Tucson стоит 700 рублей за час, а Santa Fe — 800 рублей. При этом в сервисе каршеринга «Яндекс.Драйв» часовая аренда Hyundai Creta обойдется в 565 рублей.
Следующий вариант подписки подходит для поездок на дачу или для небольшого путешествия, и для него доступны все модели. Так, сутки аренды Hyundai Creta стоят 3 000 рублей, Tucson — 4 050 рублей, H1 — 5 050 рублей, а 24 часа за рулем Santa Fe в пятиместном исполнении обойдутся в 5 550 рублей.
Подписка Freedom подразумевает минимальный срок аренды на месяц. В зависимости от длительности подписки стоимость одного месяца будет снижаться. Так, например, месяц езды на «Крете» стоит 65 000 рублей, а при подписке на год с пробегом 12 тысяч километров месяц обойдется уже в 29 900 рублей.
Помимо самого автомобиля в топовой комплектации, в пакет входит полный бак бензина перед выдачей, сезонная замена и хранение шин, страховка, возможность бесплатно проходить плановое ТО у официальных дилеров компании, а также помощь на дорогах. Оплату транспортного налога Hyundai берет на себя, ездить на автомобиле по подписке можно по всей территории России.
Приложение появится в открытом доступе после 14 октября. Пользователю нужно будет пройти короткую регистрацию, выбрать автомобиль и срок подписки, а затем оплатить ее онлайн. После этого можно забрать автомобиль у одного из дилеров Hyundai — на старте проекта к системе подключены 12 центров, однако в дальнейшем их число увеличится.