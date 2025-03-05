Hyundai готовит линейку «заряженных» автомобилей под названием N Sport

The Drive проводит аналогию с BMW, в арсенале которой есть как линейка автомобилей от подразделения M, так и две спортивные серии M Sport и M Performance. По всей видимости, такой же подход будет и у Hyundai: N, N Sport и N Line. Подробностей об отличиях автомобилей N Sport пока нет, но логично предположить, что они будут отличатся не только «спортивным» обвесом, так как для этого у корейского бренда уже есть спортпакет N Line. Пока известно лишь то, что товарный знак N Sport зарегистрирован по широкому перечню категорий, от автомобилей и мотоциклов до запчастей.