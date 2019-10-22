Водородный грузовик Hyundai построят по образу поездов 30-х годов

В качестве вдохновения дизайнеры концептуального грузовика использовали поезда 30-х годов. В частности, очертания водородной фуры очень напоминают экспериментальный локомотив PRR S1, который в конце 30-х годов разработал Раймонд Лоуи. Из-за необычной внешности и обтекаемой формы передней части появилось множество слухов, что этот поезд может развивать скорость свыше 200 километров в час, однако ни одного подтверждения этому до сих пор нет.
Направление Streamline Moderne сформировалось в 30-е годы XX века после начала «Великой депрессии», когда пошла на спад популярность ар-деко. Этому способствовали повальное увлечение аэронавтикой и доступ к новым материалам. Особенностью streamline-дизайна стали длинные горизонтальные линии, скругленные обтекаемые формы и массивные гладкие поверхности.
Вдоль боковой линии грузовика идет светящаяся голубая линия, которая также намекает на топливо, которым «питается» концепт. Салон тоже вторит футуристичным очертания кузова: вместо лобового стекла установлен огромный проекционный дисплей с дополненной реальностью, в него же интегрирована вся передняя панель, включая приборную. Учитывая внешность и стилистику грузовика, скорее всего, Hyundai оснастит его искусственным интеллектом и системой автономного управления.
Концепт-кар назвали в честь древнеримского бога морей Нептуна, что символизирует единение с природой и отсутствие вредных выбросов в ходе эксплуатации. Глава подразделения коммерческого транспорта Hyundai Эдвард Ли отметил, что благодаря этому концепту компания сможет наглядно показать, как электрические грузовики на альтернативном топливе могут с легкостью решить проблему вредных выбросов от большегрузов.
Официальная пресс-конференция компании, в рамках которой Hyundai рассекретит концепт HDC-6 Neptune, запланирована на 29 октября, провести ее руководство намерено в Атланте, штат Джорджия.