Водородный грузовик Hyundai построят по образу поездов 30-х годов

В качестве вдохновения дизайнеры концептуального грузовика использовали поезда 30-х годов. В частности, очертания водородной фуры очень напоминают экспериментальный локомотив PRR S1, который в конце 30-х годов разработал Раймонд Лоуи. Из-за необычной внешности и обтекаемой формы передней части появилось множество слухов, что этот поезд может развивать скорость свыше 200 километров в час, однако ни одного подтверждения этому до сих пор нет.