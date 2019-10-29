Hyundai представил водородный грузовик будущего

Необычная внешность «Нептуна» вдохновлена решениями Генри Дрейфуса, промышленного дизайнера-рационалиста XX века. Он был известен тем, что даже в самых «проходных» работах всегда руководствовался не только красотой, но и практичностью каждой детали — например, создавая решетку радиатора для трактора, он специально делал большой отступ между ребрами, чтобы водитель мог протереть их рукой в перчатке.