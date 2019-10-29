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13:59

Hyundai представил водородный грузовик будущего

Компания показала прототипы тягача HDC-6 NEPTUNE и прицепа-рефрижератор HT Nitro ThermoTech

На выставке коммерческого транспорта в Атланте компания Hyundai представила водородный магистральный тягач HDC-6 NEPTUNE, а также экспериментальный прицеп-рефрижератор HT Nitro ThermoTech. На их примере корейский производитель намерен показать, каким видит будущее грузоперевозок в США и по всему миру.

Главный дизайнер Hyundai Люк Донкерволке во время презентации рассказал, что именно благодаря использованию силовой установки на водородных топливных элементах дизайнерам удалось пересмотреть классическую компоновку и архитектуру грузовика. Причем по грузоподъемности HDC-6 NEPTUNE относится к восьмому, максимальному классу тягачей по американской классификации.

Необычная внешность «Нептуна» вдохновлена решениями Генри Дрейфуса, промышленного дизайнера-рационалиста XX века. Он был известен тем, что даже в самых «проходных» работах всегда руководствовался не только красотой, но и практичностью каждой детали — например, создавая решетку радиатора для трактора, он специально делал большой отступ между ребрами, чтобы водитель мог протереть их рукой в перчатке.

В основу HDC-6 NEPTUNE легли образы пассажирских поездов, которые курсировали по нью-йоркской железной дороге с 1936 по 1959 год. Их проектированием также занимался Генри Дрейфус. Современники не сразу приняли стремительный дизайн поезда, продолжая настаивать на использовании поездов от главного конкурента Дрейфуса, Раймонда Лоуи. Однако со временем публика сменила гнев на милость и приняла инновационные решения изобретателя.

Вместе с грузовиком компания представила еще один прототип, который дополняет NEPTUNE — прицеп-холодильник HT Nitro ThermoTech. Он не подвержен воздействию внешних температур, поэтому может перевозить продукты в любых погодных условиях, а кроме того, рефрижератор работает бесшумно, что делает доставку грузов более комфортной, особенно когда речь идет о ночных поездках в жилые зоны.

Система управления охлаждением работает автономно и не зависит от основного тягача — даже если он работает на холостом ходу или мотор вовсе заглушен, прицеп все равно будет охлаждаться на максимальной мощности. При этом холодильная установка HT Nitro ThermoTech работает на жидком азоте.

Nikola One

Главным конкурентом Hyundai на американском рынке может стать Nikola Motor, которая ещё в 2016 году показала опытный образец 1000-сильного водородного тягача. Модель называет One и без дозаправки способна преодолеть расстояние от 1287 до 1931 километров. Также в линейке Nikola есть более «компактные» Two и Tre.