Видео: Hyundai заставил олимпийскую чемпионку дышать выхлопом

Двигатель Hyundai Nexo выдаёт 154 лошадиные силы и 395 Нм крутящего момента. Автономность водородной модели достигает 600 километров, а заправка автомобиля на специальной станции занимает несколько минут.

Кроссовер c силовой установкой на топливных элементах поступил в продажу в США, Великобритании, Австралии и Южной Корее в прошлом году. Цена модели на американском рынке стартует с 58 300 долларов (около 3 миллионов 743 тысяч рублей по текущему курсу).