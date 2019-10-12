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23:59

Видео: Hyundai заставил олимпийскую чемпионку дышать выхлопом

Спортсменка провела тренировку в сфере, подсоединённой к выхлопной трубе кроссовера

© Hyundai
Компания Hyundai необычным образом продемонстрировала экологичность вседорожника на топливных элементах. К выпускной системе кроссовера Nexo присоединили замкнутый прозрачный пузырь, в котором провела кардиотренировку испанская пловчиха Мирея Бельмонте Гарсиа. Пока Hyundai Nexo работал на холостом ходу, спортсменка упражнялась на беговой дорожке.

Здоровью олимпийской чемпионки 2016 года ничего не угрожало: силовая установка Nexo вырабатывает не ядовитые газы, а пары воды. Специальный воздухоочиститель кроссовера Hyundai способен удалять до 99,9 процента вредных примесей, то есть Бельмонте дышала даже более чистым воздухом в импровизированной сфере, чем в обычной жизни.

Мирея Бельмонте — амбассадор Hyundai в Испании. Спортсменка приняла участие в акции, посвящённой дебюту водородного кроссовера Nexo на испанском рынке.

Компания Hyundai подчёркивает, что эксперимент с водородным автомобилем проводился под наблюдением контролирующих органов Испании и медиков. Специалисты корейской фирмы не советуют повторять подобный трюк своими силами.

Двигатель Hyundai Nexo выдаёт 154 лошадиные силы и 395 Нм крутящего момента. Автономность водородной модели достигает 600 километров, а заправка автомобиля на специальной станции занимает несколько минут.

Кроссовер c силовой установкой на топливных элементах поступил в продажу в США, Великобритании, Австралии и Южной Корее в прошлом году. Цена модели на американском рынке стартует с 58 300 долларов (около 3 миллионов 743 тысяч рублей по текущему курсу).