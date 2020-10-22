Появилась информация о моторах Hyundai Palisade в России

Из документа следует, что Palisade будет комплектоваться бензиновым мотором V6 объёмом 3,5 литра мощностью 249 лошадиных сил. В качестве альтернативы предложат 200-сильный турбодизель 2.2. Оба двигателя сочетаются с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, привод – передний либо полный. Однако то, что эти модификации прописаны в ОТТС, ещё не значит, что все они появятся на рынке.