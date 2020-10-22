17:12

Появилась информация о моторах Hyundai Palisade в России

Флагманский кроссовер предложат с двумя двигателями на выбор

Hyundai Palisade для Южной Кореи © Hyundai
Лиза Будрина
Компания Hyundai получила Одобрение типа транспортного средства на модель Palisade в России. Будущий конкурент Toyota Highlander и Honda Pilot появится на рынке с бензиновым двигателем и турбодизелем.

Из документа следует, что Palisade будет комплектоваться бензиновым мотором V6 объёмом 3,5 литра мощностью 249 лошадиных сил. В качестве альтернативы предложат 200-сильный турбодизель 2.2. Оба двигателя сочетаются с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, привод передний либо полный. Однако то, что эти модификации прописаны в ОТТС, ещё не значит, что все они появятся на рынке.

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Hyundai Palisade

Фото: Hyundai

Ранее стало известно, что Palisade заменит в модельной линейке устаревший Grand Santa Fe. В России модель предложат в комплектации Cosmos, а первым покупателям, которые её выберут, пообещали подарить монеты, побывавшие в космосе, и встречу с космонавтами.

Производство Hyundai Palisade организуют на заводе «Автотор» в Калининграде.

Palisade – самая крупная модель в линейке Hyundai. Ее длина составляет 4981 миллиметр, ширина — 1976, высота — 1750 миллиметров, а колесная база равна 2901 миллиметру. Флагманский кроссовер уже продаётся в США там он оснащается 3,8-литровым V6 мощностью 295 лошадиных сил, передним либо полным приводом HTRAС с возможностью принудительной блокировки. В Южной Корее кроссовер доступен с 2,2-литровым двигателем (202 лошадиные силы).

Источник: Росстандарт