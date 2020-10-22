Появилась информация о моторах Hyundai Palisade в России

Из документа следует, что Palisade будет комплектоваться бензиновым мотором V6 объёмом 3,5 литра мощностью 249 лошадиных сил. В качестве альтернативы предложат 200-сильный турбодизель 2.2. Оба двигателя сочетаются с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, привод – передний либо полный. Однако то, что эти модификации прописаны в ОТТС, ещё не значит, что все они появятся на рынке.
Фото: Hyundai
Ранее стало известно, что Palisade заменит в модельной линейке устаревший Grand Santa Fe. В России модель предложат в комплектации Cosmos, а первым покупателям, которые её выберут, пообещали подарить монеты, побывавшие в космосе, и встречу с космонавтами.
Производство Hyundai Palisade организуют на заводе «Автотор» в Калининграде.
Palisade – самая крупная модель в линейке Hyundai. Ее длина составляет 4981 миллиметр, ширина — 1976, высота — 1750 миллиметров, а колесная база равна 2901 миллиметру. Флагманский кроссовер уже продаётся в США – там он оснащается 3,8-литровым V6 мощностью 295 лошадиных сил, передним либо полным приводом HTRAС с возможностью принудительной блокировки. В Южной Корее кроссовер доступен с 2,2-литровым двигателем (202 лошадиные силы).