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15:44

Пикап Hyundai построят на платформе Tucson следующего поколения

Компания планирует создать новый сегмент рынка

Hyundai Santa Cruz Concept
Компания Hyundai ведет работу над компактным пикапом, в основу которого ляжет платформа от Tucson следующего поколения. Если проекту будет дан зеленый свет, то рыночный дебют модели состоится в 2021 или 2022 году. Сейчас производитель взял дополнительное время на доработку пикапа с учетом требований клиентов из разных стран.

О разработке новой модели в интервью Automotive News рассказал президент и главный исполнительный директор Hyundai Motor Ли Вонхи. По его словам, с помощью пикапа компания попробует создать новый сегмент рынка. Дизайн новой машины будет основан на концептуальном Santa Cruz, представленном в 2015 году.

В Hyundai не надеются на значительные продажи и сразу говорят о нишевом характере модели. В случае принятие советом директором положительного решения разработка пикапа и его запуск в производство займет около 32 месяцев.

В 2016 году Hyundai на примере шоу-кара Creta STC показала, как мог бы выглядеть пикап на базе «Креты».

Концепт-кар Hyundai Santa Cruz дебютировал на автосалоне в Детройте почти четыре года назад. Полноприводный пикап посвятили жителям мегаполиса, ведущим активный образ жизни. Автомобиль оснастили выдвижной задней дверью, благодаря которой можно увеличить грузовое пространство, и 2,0-литровым дизелем мощностью 190 сил.

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