Пикап Hyundai построят на платформе Tucson следующего поколения

О разработке новой модели в интервью Automotive News рассказал президент и главный исполнительный директор Hyundai Motor Ли Вонхи. По его словам, с помощью пикапа компания попробует создать новый сегмент рынка. Дизайн новой машины будет основан на концептуальном Santa Cruz, представленном в 2015 году.
В Hyundai не надеются на значительные продажи и сразу говорят о нишевом характере модели. В случае принятие советом директором положительного решения разработка пикапа и его запуск в производство займет около 32 месяцев.
Концепт-кар Hyundai Santa Cruz дебютировал на автосалоне в Детройте почти четыре года назад. Полноприводный пикап посвятили жителям мегаполиса, ведущим активный образ жизни. Автомобиль оснастили выдвижной задней дверью, благодаря которой можно увеличить грузовое пространство, и 2,0-литровым дизелем мощностью 190 сил.