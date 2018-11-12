Пикап Hyundai построят на платформе Tucson следующего поколения

Компания Hyundai ведет работу над компактным пикапом, в основу которого ляжет платформа от Tucson следующего поколения. Если проекту будет дан зеленый свет, то рыночный дебют модели состоится в 2021 или 2022 году. Сейчас производитель взял дополнительное время на доработку пикапа с учетом требований клиентов из разных стран.