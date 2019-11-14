Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:08

Пикап Hyundai: новые подробности

Корейский производитель назвал сроки появления новинки

© Hyundai Santa Cruz концепт
Компания Hyundai объявила о локализации производства компактного пикапа Santa Cruz на автосборочном заводе марки в Монтгомери, штат Алабама, США. Выпуск модели начнётся в 2021 году: для этого в модернизацию американского предприятия будет вложено 410 миллионов долларов, а штат увеличен на 200 человек.

Hyundai Santa Cruz впервые показали в виде концепта почти пять лет назад — в январе 2015 года на Североамериканском международном автосалоне в Детройте. Тогда директор по планированию новых продуктов Hyundai в США Марк Дипко заявил журналистам, что пикап не будет проектироваться в соответствии с общепринятыми критериями с оглядкой на массу буксируемого прицепа, грузоподъёмность и проходимость.

Дипко намекнул, что инженеры Hyundai разрабатывают вседорожник с характеристиками и повадками обычного кроссовера. Вероятно, в основу Santa Cruz ляжет платформа Hyundai Tucson следующего поколения, а одним из силовых агрегатов станет 2,5-литровый двигатель в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом».

Хотя компания Hyundai рассчитывает создать вседорожник «нового сегмента» для «поколения миллениалов», сочетающий «легковую» управляемость с открытым кузовом, пикапу Santa Cruz придётся конкурировать на американском рынке с традиционными рамными внедорожниками, например Ford Ranger. Если грузовичок Hyundai будет пользоваться спросом, позднее в продажу поступит аналогичная модель под брендом Kia.