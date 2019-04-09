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17:33

Компания Hyundai рассказала о новой модульной платформе

Она улучшит безопасность и дизайн автомобилей

Компания Hyundai рассказала о новой модульной платформе третьего поклонения. Улучшенная с точки зрения жесткости, безопасности, шумо- и вибронагруженности «тележка» впервые будет использована на седане Sonata.
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Переход на платформу третьего поколения в первую очередь отразится на дизайне автомобилей. Судя по презентационному видеоролику, у них станут короче свесы, занизится линия крыши, капота, посадка пассажиров. В целом пропорции машин станут более динамичными. Кроме того, более низкий центр тяжести и пятипроцентное уменьшение массы положительно скажутся на управляемости.

Видео: Hyundai

Особенностью платформы станет передняя силовая структура, распределяющая энергию удара при аварии в трех направлениях. На повышение уровня безопасности также влияют усиленные стальные детали, выполненные методом горячей штамповки. Hyundai утверждает, что при фронтальном ударе с малым перекрытием они заставляют автомобиль смещаться, а не разворачиваться.

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В новой платформе улучшено охлаждение моторного отсека, а через доработку днища и аэродинамическая эффективность. Оптимизировано распределение веса, в том числе для гибридов. Для этого батарею решено устанавливать не за задней осью, а в пределах базы. Вдобавок изменена геометрия задней подвески и угол продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

Платформу планируют использоваться для постройки автомобилей с различными силовыми установками, в том числе электрическими.

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