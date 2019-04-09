Компания Hyundai рассказала о новой модульной платформе

В новой платформе улучшено охлаждение моторного отсека, а через доработку днища и аэродинамическая эффективность. Оптимизировано распределение веса, в том числе для гибридов. Для этого батарею решено устанавливать не за задней осью, а в пределах базы. Вдобавок изменена геометрия задней подвески и угол продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

Платформу планируют использоваться для постройки автомобилей с различными силовыми установками, в том числе электрическими.