Новости
Опубликовано 25 января 2026, 11:44
1 мин.

Hyundai превратил минивэн Staria в дом на колесах

Популярный минивэн Hyundai Staria превратили во вместительный дом на колесах. Кемпер был представлен на выставке CMT Show. Компания рассматривает возможность серийного производства модели, но окончательное решение пока не принято.
Hyundai превратил минивэн Staria в дом на колесах
© Hyundai
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Кемпер оборудован выдвижным тентом и электрической подъемной крышей. Внешнее оснащение также включает интегрированную солнечную панель мощностью 520 Вт, способную вырабатывать до 2,6 кВт*ч электроэнергии в день. Эту энергию можно использовать для увеличения запаса хода электромобиля или питания бортовых систем.

Отдельного внимания заслуживает заднее стекло с технологией регулируемой прозрачности (смарт-стекло). Управление всеми системами автодома осуществляется через компактный сенсорный экран. В салоне предусмотрены раскладные сиденья второго и третьего рядов, которые трансформируются в двуспальную кровать, а также компактная кухня. Кухонный блок включает в себя рабочую поверхность, раковину, холодильник объёмом 36 литров и отсеки для хранения вещей.

В задней части жилого модуля расположен выдвижной столик, а душевая кабина вынесена наружу. Доступ к этим элементам блокируется при открытии задней двери автомобиля.

Hyundai Staria Camper оснащается электродвигателем мощностью 218 л.с., установленным на передней оси. Силовая установка питается от тяговой батареи ёмкостью 84 кВт*ч. По данным производителя, запас хода электрического кемпера на одном заряде составляет до 400 километров.

© Hyundai

Источник:carscoops.com
Автор:Алексей Морозов
Теги:
#Кемперы
#Hyundai
#Staria