Hyundai зарегистрировала в России индексы трех новых моделей

Корейский автоконцерн оформил права на обозначения, ранее не представленные в РФ

Hyundai подала заявки на индексы моделей, не продававшихся ранее в России. В базе Роспатента появились обозначения ix10, ix40 и ix50, что может говорить о планах по регистрации новых кроссоверов. При этом концерн официально не подтверждает возвращение на рынок.