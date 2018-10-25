Hyundai показал первое изображение нового электрического кроссовера

Бразильский офис Hyundai также выпускает для местного рынка семейство бюджетных моделей HB20. В его состав входит пятидверный хэтчбек, кросс-версия HB20X и седан. Все машины построены на платформе Solaris первого поколения. Весной у моделей появилась новая опция — цифровой ТВ-тюнер. Его добавление в список оборудования приурочили к предстоящему чемпионату мира по футболу.