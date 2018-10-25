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14:45

Hyundai показал первое изображение нового электрического кроссовера

Новинка дебютирует на Международном автосалоне в Сан-Паулу

На Международном автосалоне в Сан-Паулу компания Hyundai представит прототип нового компактного кроссовера. Новинка под названием Saga EV продемонстрирует развитие фирменного стиля марки и расскажет о будущей электрической модели для бразильского рынка.

На распространенных производителем тизерах видно, что Saga EV получит купеобразный кузов с расширенными колесными арками, массивную решетку радиатора и L-образные задние фонари. Среди других особенностей — задний бампер с множеством острых граней.

Производитель описывает новинку как «компактный, электрический, современный городской вседорожник».

По словам руководства Hyundai, автомобиль ориентирован на молодую аудиторию, которую волнуют проблемы экологии. Больше деталей о вседорожнике обещают раскрыть только после открытия автосалона.

Hyundai HB20X

Бразильский офис Hyundai также выпускает для местного рынка семейство бюджетных моделей HB20. В его состав входит пятидверный хэтчбек, кросс-версия HB20X и седан. Все машины построены на платформе Solaris первого поколения. Весной у моделей появилась новая опция — цифровой ТВ-тюнер. Его добавление в список оборудования приурочили к предстоящему чемпионату мира по футболу.

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