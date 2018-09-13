Hyundai подготовил для тюнинг-фестиваля специальные версии Veloster N и Ioniq

Хот-хэтч Hyundai Veloster N оснащен двухлитровой «турбочетверкой», выдающей 275 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента. Агрегат укомплектован электронным блоком управления Remus Powerizer с более агрессивной картой углов опережения зажигания, улучшающим отзывчивость педали газа устройством Responder, выхлопом с активными заслонками, экспериментальным холодным впуском и интеркулером.
Подвеска Veloster N занижена на 30 миллиметров, тормозные механизмы заменены на гоночные Wilwood с дисками и суппортами из алюминия. Диски — 19-дюймовые BBS LM-R обуты в покрышки Bridgestone Potenza RE-71R размерностью 245/35 R19. Помимо этого, хэтчбек оборудован распорками Pierce Motorsports, регулируемыми стабилизаторами поперечной устойчивости.
Внутри установлены гоночные кресла Recaro, шеститочечные ремни безопасности Sparco Enduro и съемный каркас безопасности.
Электрокар Hyundai Ioniq оснастили электромотором от кроссовера Kona, отдача которого составляет 204 силы и 395 Нм момента (обычный мотор Ioniq выдает 120 сил и 295 Нм момента). Электрокар разгоняется до 96 километров в час за 5,8 секунды, с нуля до 160 километров в час — за 15,7 секунды. Максимальная скорость — 185 километров в час.
Помимо нового электромотора, Ioniq переписали программу управления силовой установкой, улучшили охлаждение силовой электроники и батареи, а также укомплектовали самоблокирующимся дифференциалом Drexler.
Позднее автомобили выставят на тюнинг-шоу SEMA.