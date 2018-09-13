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19:06

Hyundai подготовил для тюнинг-фестиваля специальные версии Veloster N и Ioniq

Автомобили примут участие в соревновании Search for the Ultimate Street Car

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Американский офис Hyundai представил особые версии Veloster N и электрического Ioniq. Автомобили подготовлены для ежегодного соревнования Search for the Ultimate Street Car, цель которого — выбрать лучший модифицированный автомобиль Америки, выставив участников друг против друга на гоночном треке.

Хот-хэтч Hyundai Veloster N оснащен двухлитровой «турбочетверкой», выдающей 275 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента. Агрегат укомплектован электронным блоком управления Remus Powerizer с более агрессивной картой углов опережения зажигания, улучшающим отзывчивость педали газа устройством Responder, выхлопом с активными заслонками, экспериментальным холодным впуском и интеркулером.

Подвеска Veloster N занижена на 30 миллиметров, тормозные механизмы заменены на гоночные Wilwood с дисками и суппортами из алюминия. Диски — 19-дюймовые BBS LM-R обуты в покрышки Bridgestone Potenza RE-71R размерностью 245/35 R19. Помимо этого, хэтчбек оборудован распорками Pierce Motorsports, регулируемыми стабилизаторами поперечной устойчивости.

Внутри установлены гоночные кресла Recaro, шеститочечные ремни безопасности Sparco Enduro и съемный каркас безопасности.

Электрокар Hyundai Ioniq оснастили электромотором от кроссовера Kona, отдача которого составляет 204 силы и 395 Нм момента (обычный мотор Ioniq выдает 120 сил и 295 Нм момента). Электрокар разгоняется до 96 километров в час за 5,8 секунды, с нуля до 160 километров в час — за 15,7 секунды. Максимальная скорость — 185 километров в час.

Помимо нового электромотора, Ioniq переписали программу управления силовой установкой, улучшили охлаждение силовой электроники и батареи, а также укомплектовали самоблокирующимся дифференциалом Drexler.

Позднее автомобили выставят на тюнинг-шоу SEMA.

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