Hyundai подготовил для тюнинг-фестиваля специальные версии Veloster N и Ioniq

Внутри установлены гоночные кресла Recaro, шеститочечные ремни безопасности Sparco Enduro и съемный каркас безопасности.

Электрокар Hyundai Ioniq оснастили электромотором от кроссовера Kona, отдача которого составляет 204 силы и 395 Нм момента (обычный мотор Ioniq выдает 120 сил и 295 Нм момента). Электрокар разгоняется до 96 километров в час за 5,8 секунды, с нуля до 160 километров в час — за 15,7 секунды. Максимальная скорость — 185 километров в час.