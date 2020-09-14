Hyundai показала процесс сборки «машины-мыльницы». Это сможет сделать каждый

В первой половине прошлого века в Европе и США существовало популярное развлечение под названием Soapbox Derby, что буквально переводится как «гонки на мыльницах». Его суть сводится к соревнованиям по скоростному спуску с холма на самодельных коробках, оснащённых только колёсами, никаких педалей или двигателей. «Мыльница» от Hyundai предназначена именно для такого рода забав.

За её разработку отвечали специалисты Технического центра Hyundai Motor Europe. Большая часть деталей машины изготовлена из дерева. Между собой они соединяются металлическими кронштейнами и винтами. Вместо руля – пара ручек, напоминающие велосипедные; колёса позаимствованы у садовой тачки. Предусмотрен даже простой тормозной механизм.