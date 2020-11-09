Представлена самая мощная Hyundai Sonata N Line

Внешне «заряженная» Sonata N Line отличается от стандартной модели 19-дюймовыми дисками, увеличенными передними воздухозаборниками, спортивным обвесом и массивным диффузором с парой сдвоенных патрубков выпускной системы. В салоне установлены кресла с развитой боковой поддержкой, а на центральной консоли расположен селектор выбора режимов движения, включая вариант Sport+. Также предусмотрен Launch Control.
Изменения затронули и техническую часть. Sonata N Line получила оригинальные амортизаторы, более жесткие задние пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости большего диаметра.
Фото: David Dewhurst Photography / Hyundai
Быстрые и красивые машины, которых так не хватает в России
Турбомотор SmartStream объемом 2,5 литра развивает 294 лошадиные силы и 422 Нм крутящего момента. Для сравнения, на предыдущую Sonata N Line устанавливалась «турбочетверка» 2.0, которая выдавала 245 сил и 353 Нм момента. В Hyundai пока не раскрывают динамику модели, однако можно предположить, что с места до 60 миль в час (97 километров в час) она разгоняется примерно за 5,8 секунды, как Kia K5 с аналогичным двигателем.
Пару мотору составляет восьмиступенчатый «робот» N DCT с двумя мокрыми сцеплениями, уже знакомый по Veloster N и i30 N. Привод – только передний.
В США новинка уже доступна для заказа, а сроки появления модели на других рынках пока не объявлены. В России продается стандартная Sonata, которая комплектуется двухлитровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил либо агрегатом 2.5 MPI, развивающим 180 сил. Начальная цена – 1,5 миллиона рублей.