Представлена самая мощная Hyundai Sonata N Line

Внешне «заряженная» Sonata N Line отличается от стандартной модели 19-дюймовыми дисками, увеличенными передними воздухозаборниками, спортивным обвесом и массивным диффузором с парой сдвоенных патрубков выпускной системы. В салоне установлены кресла с развитой боковой поддержкой, а на центральной консоли расположен селектор выбора режимов движения, включая вариант Sport+. Также предусмотрен Launch Control.

Изменения затронули и техническую часть. Sonata N Line получила оригинальные амортизаторы, более жесткие задние пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости большего диаметра.