Новая Hyundai Sonata N-Line обзаведётся турбомотором 2.5

Ожидается, что Hyundai Sonata N-Line получит традиционные для линейки спортивные аксессуары: легкосплавные низкопрофильные диски оригинального дизайна, яркие тормозные суппорта, агрессивные бампера, особый выхлоп, шильдики N-Line на кузове и специальные акценты в интерьере. Вероятно, «оспортивленная» модификация отличится перенастроенным рулевым управлением и заниженной подвеской.

Прогнозируется, что 2,5-литровая «турбочетвёрка» будет выдавать около 280 лошадиных сил. О трансмиссии пока ничего не известно: корейский производитель может оснастить «подогретый» седан как новым 8-ступенчатым «автоматом», так и роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.