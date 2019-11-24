Новая Hyundai Sonata N-Line обзаведётся турбомотором 2.5

Ожидается, что Hyundai Sonata N-Line получит традиционные для линейки спортивные аксессуары: легкосплавные низкопрофильные диски оригинального дизайна, яркие тормозные суппорта, агрессивные бампера, особый выхлоп, шильдики N-Line на кузове и специальные акценты в интерьере. Вероятно, «оспортивленная» модификация отличится перенастроенным рулевым управлением и заниженной подвеской.
Прогнозируется, что 2,5-литровая «турбочетвёрка» будет выдавать около 280 лошадиных сил. О трансмиссии пока ничего не известно: корейский производитель может оснастить «подогретый» седан как новым 8-ступенчатым «автоматом», так и роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.
На данный момент самая производительная Hyundai Sonata в версии Hybrid оснащается силовой установкой мощностью 195 лошадиных сил.
Источник CNET в Hyundai подчеркнул, что южнокорейская марка готовит дебют трёх «чистокровных» спортивных моделей линейки N — в продажу поступят высокопроизводительные седан, вседорожник и хэтчбек. О сроках пополнения семейства Hyundai N ничего не сообщается.
Не исключено, что «подогретая» версия «Сонаты» будет рассекречена уже в феврале 2020 года на Чикагском автосалоне. Вероятно, чуть позже новый седан со спортивными нотками GT-Line выпустит родственная марка Kia на базе «Оптимы» пятого поколения.