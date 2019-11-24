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19:19

Новая Hyundai Sonata N-Line обзаведётся турбомотором 2.5

У седана восьмого поколения появятся «горячие» модификации

© XTomiDesign, неофициальный рендер
Компания Hyundai готовится к премьере «подогретой» версии Sonata с наддувным двигателем объёмом 2,5 литра. Инсайдеры корейской фирмы сообщили CNET о скором появлении Sonata N-Line: дебют модели может состояться в начале 2020 года. Всего в течение двух лет Hyundai планирует выпустить девять новых автомобилей линейки N-Line.

Ожидается, что Hyundai Sonata N-Line получит традиционные для линейки спортивные аксессуары: легкосплавные низкопрофильные диски оригинального дизайна, яркие тормозные суппорта, агрессивные бампера, особый выхлоп, шильдики N-Line на кузове и специальные акценты в интерьере. Вероятно, «оспортивленная» модификация отличится перенастроенным рулевым управлением и заниженной подвеской.

Прогнозируется, что 2,5-литровая «турбочетвёрка» будет выдавать около 280 лошадиных сил. О трансмиссии пока ничего не известно: корейский производитель может оснастить «подогретый» седан как новым 8-ступенчатым «автоматом», так и роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

На данный момент самая производительная Hyundai Sonata в версии Hybrid оснащается силовой установкой мощностью 195 лошадиных сил.

Источник CNET в Hyundai подчеркнул, что южнокорейская марка готовит дебют трёх «чистокровных» спортивных моделей линейки N — в продажу поступят высокопроизводительные седан, вседорожник и хэтчбек. О сроках пополнения семейства Hyundai N ничего не сообщается.

Не исключено, что «подогретая» версия «Сонаты» будет рассекречена уже в феврале 2020 года на Чикагском автосалоне. Вероятно, чуть позже новый седан со спортивными нотками GT-Line выпустит родственная марка Kia на базе «Оптимы» пятого поколения.

Источник: CNET