Сервис подписки Hyundai заработает в России с 1 октября

Сервисом Hyundai Mobility смогут воспользоваться водители старше 25 лет со стажем вождения от трёх лет. Подписку можно оформить по трём тарифам: City с длительностью аренды от одного часа до суток, Country — от суток до месяца и Freedom — от месяца до года. Подписаться можно на кроссоверы Hyundai Creta, Tucson и Santa Fe, а также на минивэн Hyundai H-1. На начальном этапе парк арендуемых автомобилей будет состоять из 200 единиц.

Клиент cможет забрать понравившейся автомобиль у одного из дилеров программы Hyundai Mobility или доплатить за доставку на дом. В стоимость аренды включены полный бак топлива, сезонная замена шин, страховка и плановое ТО. По мере старения и износа транспортных средств, арендуемые автомобили будут заменяться на новые. Предельный срок службы — 2 года или 55 тысяч километров пробега.