Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
21:59

Сервис подписки Hyundai заработает в России с 1 октября

Арендовать корейские кроссоверы можно будет на срок от одного часа до одного года

© Hyundai
Программа аренды Hyundai Mobility заработает с начала октября: оформить подписку можно будет с помощью он-лайн приложения. До конца года в проекте примут участие 20 столичных дилеров Hyundai, с площадки которых клиенты смогут забирать автомобили.

Сервисом Hyundai Mobility смогут воспользоваться водители старше 25 лет со стажем вождения от трёх лет. Подписку можно оформить по трём тарифам: City с длительностью аренды от одного часа до суток, Country — от суток до месяца и Freedom — от месяца до года. Подписаться можно на кроссоверы Hyundai Creta, Tucson и Santa Fe, а также на минивэн Hyundai H-1. На начальном этапе парк арендуемых автомобилей будет состоять из 200 единиц.

Клиент cможет забрать понравившейся автомобиль у одного из дилеров программы Hyundai Mobility или доплатить за доставку на дом. В стоимость аренды включены полный бак топлива, сезонная замена шин, страховка и плановое ТО. По мере старения и износа транспортных средств, арендуемые автомобили будут заменяться на новые. Предельный срок службы — 2 года или 55 тысяч километров пробега.

В 2020 году сервис подписки Hyundai будет доступен во всех российских городах-миллионниках, а в 2021 программа Hyundai Mobility охватит все регионы, где есть дилерские центры марки. Инвестиции в проект составили 100 миллионов рублей.