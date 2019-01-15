Hyundai сделала 350-сильный асимметричный хэтчбек за 9 миллионов рублей

В техническом плане Veloster N TCR на 85 процентов повторяет i30 N TCR. В частности, у него заимствован двухлитровый турбомотор с непосредственным впрыском мощностью 350 лошадиных сил вместе с 6-ступенчатой коробкой передач XTrac. Обе машины разработаны и строятся подразделением Hyundai Motorsport, которое базируется в немецком городке Альценау.

Причины замены модели – маркетинговые. Пятидверный хэтчбек i30 продается в США под названием Elantra GT и не предлагается в виде «заряженной» N-версии. А роль «горячего хэтчбека» отведена модели Veloster N — которая, напротив, не продается в Европе.