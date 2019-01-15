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16:45

Hyundai сделала 350-сильный асимметричный хэтчбек за 9 миллионов рублей

Гоночный Hyundai Veloster N TCR заменит в США хэтчбек i30 N TCR

Компания Hyundai представила на автосалоне в Детройте гоночную версию «горячего» хэтчбека Veloster N. Автомобиль оснащен 350-сильным турбомотором и стоит 135 000 долларов (9 071 000 рублей по текущему курсу).
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Первой новинку получит партнерская команда Hyundai — Bryan Herta Autosport, в прошлом сезоне выступавшая в чемпионате Blancpain World Challenge America на хэтчбеках i30 N TCR. В этой серии гонщики Брайана Херты стали победителями в командном зачете и в зачете марок в классе TC America. Но в сезоне-2019 команда переключится на чемпионат IMSA Michelin Pilot Challenge.

Hyundai Veloster — уникальный пример асимметричного кузова: у хэтчбека две двери по правой стороне и лишь одна — слева

В техническом плане Veloster N TCR на 85 процентов повторяет i30 N TCR. В частности, у него заимствован двухлитровый турбомотор с непосредственным впрыском мощностью 350 лошадиных сил вместе с 6-ступенчатой коробкой передач XTrac. Обе машины разработаны и строятся подразделением Hyundai Motorsport, которое базируется в немецком городке Альценау.

Причины замены модели маркетинговые. Пятидверный хэтчбек i30 продается в США под названием Elantra GT и не предлагается в виде «заряженной» N-версии. А роль «горячего хэтчбека» отведена модели Veloster N — которая, напротив, не продается в Европе.

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Гоночный Hyundai Veloster N TCR создан специально для американского рынка. Его продажей будет заниматься Bryan Herta Autosport — агент Hyundai Motorsport на территории Северной Америки. В остальных частях мира по-прежнему будет продаваться i30 N TCR. Впрочем, в гонках, проводящихся по правилам TCR, команды имеют право выступать на любом из этих автомобилей.

Заезды в чемпионате IMSA Michelin Pilot Challenge существенно длиннее, чем в Blancpain World Challenge America, поэтому на каждой машине выступает по два гонщика. Так что у опытных Майкла Льюиса и Марка Уилкинса, ездивших за Bryan Herta Autosport в прошлом году, появятся сменщики — новички Мейсон Филиппи и Харри Готтзэкер. В сезоне-2019 пройдет 10 этапов на трассах по всей Северной Америке, первый из которых состоится 25 января в рамках гоночного уик-энда «24 часа Дайтоны».

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