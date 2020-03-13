Представлен другой Hyundai Solaris

Внешне Hyundai Verna выглядит богаче российского Solaris за счет хромированной отделки радиаторной решетки и заднего бампера, а список ее оснащения гораздо обширнее. Помимо мультимедийной системы с экраном диагональю восемь дюймов, люка и вентиляции кресел водителя и переднего пассажира, доступны светодиодные фары (в топовой комплектации), беспроводная зарядка для смартфонов и 4,2-дюймовый цветной дисплей на приборной панели.
Отличается и моторная линейка. С обновлением Verna обзавелась полуторалитровым «атмосферником» мощностью 115 лошадиных сил, работающим в паре с шестиступенчатой «механикой» либо вариатором, а в качестве альтернативы предлагается 120-сильная «турботройка» объемом 1,0 литра, сопряженная с преселективным «роботом». Кроме того, «Верну» можно купить с дизельным двигателем 1.5 CRDi (150 сил). Такие машины оснащены «механикой» или шестидиапазонным автоматом.
Цены на дорестайлинговый седан начинались от 818 тысяч рупий (примерно 813 тысяч рублей), а цены на новинку пока не названы. Несмотря на это, Verna уже доступна для предзаказа – для этого нужно внести предоплату в размере 25 тысяч рупий.
Что же касается российского Hyundai Solaris, то его обновленная версия была представлена в феврале 2020 года. Модификация с базовым 100-сильным мотором объемом 1,4 литра и механической коробкой передач стоит от 765 000 рублей, а вариант с 123-сильным двигателем объемом 1,6 литра оценивается в 905 000 рублей. Производство налажено на заводе в Санкт-Петербурге.