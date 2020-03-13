Представлен другой Hyundai Solaris

Отличается и моторная линейка. С обновлением Verna обзавелась полуторалитровым «атмосферником» мощностью 115 лошадиных сил, работающим в паре с шестиступенчатой «механикой» либо вариатором, а в качестве альтернативы предлагается 120-сильная «турботройка» объемом 1,0 литра, сопряженная с преселективным «роботом». Кроме того, «Верну» можно купить с дизельным двигателем 1.5 CRDi (150 сил). Такие машины оснащены «механикой» или шестидиапазонным автоматом.

Цены на дорестайлинговый седан начинались от 818 тысяч рупий (примерно 813 тысяч рублей), а цены на новинку пока не названы. Несмотря на это, Verna уже доступна для предзаказа – для этого нужно внести предоплату в размере 25 тысяч рупий.