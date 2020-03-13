Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:10

Представлен другой Hyundai Solaris

Вслед за российским «Солярисом» обновился его индийский аналог Verna

Hyundai Verna 2020
Лиза Будрина
В Индии показали рестайлинговый Hyundai Verna – аналог российского Solaris. Индийский вариант можно отличить по обилию хрома в экстерьере и широкому набору опций — от люка на крыше до вентиляции передних кресел. Индийская Verna позиционируется выше, чем Solaris в России, соответственно, и стоит дороже.

Внешне Hyundai Verna выглядит богаче российского Solaris за счет хромированной отделки радиаторной решетки и заднего бампера, а список ее оснащения гораздо обширнее. Помимо мультимедийной системы с экраном диагональю восемь дюймов, люка и вентиляции кресел водителя и переднего пассажира, доступны светодиодные фары (в топовой комплектации), беспроводная зарядка для смартфонов и 4,2-дюймовый цветной дисплей на приборной панели.

Hyundai Verna 2020

Отличается и моторная линейка. С обновлением Verna обзавелась полуторалитровым «атмосферником» мощностью 115 лошадиных сил, работающим в паре с шестиступенчатой «механикой» либо вариатором, а в качестве альтернативы предлагается 120-сильная «турботройка» объемом 1,0 литра, сопряженная с преселективным «роботом». Кроме того, «Верну» можно купить с дизельным двигателем 1.5 CRDi (150 сил). Такие машины оснащены «механикой» или шестидиапазонным автоматом.

Цены на дорестайлинговый седан начинались от 818 тысяч рупий (примерно 813 тысяч рублей), а цены на новинку пока не названы. Несмотря на это, Verna уже доступна для предзаказа – для этого нужно внести предоплату в размере 25 тысяч рупий.

Что же касается российского Hyundai Solaris, то его обновленная версия была представлена в феврале 2020 года. Модификация с базовым 100-сильным мотором объемом 1,4 литра и механической коробкой передач стоит от 765 000 рублей, а вариант с 123-сильным двигателем объемом 1,6 литра оценивается в 905 000 рублей. Производство налажено на заводе в Санкт-Петербурге.

Источник: Autocar India