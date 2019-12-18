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13:07

Hyundai начал разрабатывать машины с помощью виртуальной реальности

VR-очки помогают инженерам оценить конструкторские решения

Анастасия Дубина
В головном офисе конструкторского бюро Hyundai представили новую систему виртуальной реальности, с помощью которой инженеры смогут оценить качество проектирования будущего автомобиля.

Для разработки автомобилей было создано несколько приложений. С их помощью дизайнеры и инженеры смогут заранее оценить качество автомобиля еще до начала его сборки.

После того, как VR-систему полностью внедрят в рабочие процессы завода, руководство Hyundai ожидает серьезного улучшения производства. Так, время разработки автомобиля по их оценкам должно снизиться на 20 процентов, а ежегодные расходы на проектирование — на 15 процентов.

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С помощью очков виртуальной реальности автомобильные конструкторы и инженеры могут буквально попасть внутрь будущего автомобиля. Система моделирует элементы внешней и внутренней конструкции, освещение, цвета, материалы и даже создает виртуальное окружение. Также она может смоделировать работу дверей, крышки багажника или стеклоочистителей.

Сейчас технология применяется только на южнокорейском заводе, причем одновременно использовать VR-систему могут до 20 человек. В дальнейшем Hyundai хочет создать возможность удаленного доступа, чтобы разработкой могли пользоваться конструкторские центры по всему миру.