Hyundai начал разрабатывать машины с помощью виртуальной реальности

Для разработки автомобилей было создано несколько приложений. С их помощью дизайнеры и инженеры смогут заранее оценить качество автомобиля еще до начала его сборки.

После того, как VR-систему полностью внедрят в рабочие процессы завода, руководство Hyundai ожидает серьезного улучшения производства. Так, время разработки автомобиля по их оценкам должно снизиться на 20 процентов, а ежегодные расходы на проектирование — на 15 процентов.