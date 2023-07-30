Владельцы Hyundai и Kia подали коллективный иск против автоконцернаПокупатели недовольны зарядным устройством корейских электромобилей
Владельцы Hyundai и Kia подали коллективный иск против автоконцерна. В Окружном суде Соединённых Штатов Америки в Центральном округе Калифорния зафиксирована жалоба от обладателей Hyundai Ioniq 5, 6, Genesis GV60, Kia EV6. Автопроизводителя обвиняют в том, что из-за конструктивного дефекта штекера зарядного устройства вилка перегревается, а зарядка от обычной домашней розетки значительно замедляется или вовсе становится невозможна.
Интересы истцов представляет фирма Hagans Berman Sobol Shapiro LLP. Владельцы электромобилей отмечают, что в некоторых случаях вилка может перегреться всего за полчаса, после чего процесс зарядки значительно замедляется. На сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) тоже есть целый ряд жалоб: один из потерпевших утверждает, что даже приложение Hyundai сообщало о сбоях в зарядке каждые 2-3 минуты.
По данным Hyundai, время зарядки от домашней розетки составляет от пяти до семи часов, но владельцы электромобилей настаивают: из-за перегрева вилки достичь заявленной скорости затруднительно. Меры, предпринятые корейским автопроизводителем, не устроили клиентов: в жалобе сказано, что после обновления программного обеспечения скорость зарядки ограничили, и время зарядки растянулось до десяти часов.
«Hyundai, Kia и Genesis не только продолжают продавать автомобили, которые не способны работать так, как рекламируется. Они выпустили программное обеспечение, которое существенно ухудшает скорость зарядки и увеличивает разрыв между тем, что они обещали, и тем, что они предоставили», — заявил журналистам представитель истцов. Дата судебного слушания не назначена.