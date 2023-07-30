Владельцы Hyundai и Kia подали коллективный иск против автоконцерна

«Hyundai, Kia и Genesis не только продолжают продавать автомобили, которые не способны работать так, как рекламируется. Они выпустили программное обеспечение, которое существенно ухудшает скорость зарядки и увеличивает разрыв между тем, что они обещали, и тем, что они предоставили», — заявил журналистам представитель истцов. Дата судебного слушания не назначена.