Hyundai захотел наказать Toyota с новым рамным пикапом

Наиболее вероятная производственная площадка для нового пикапа — США. Это позволит Hyundai решить сразу две проблемы: избежать возможных пошлин администрации Трампа и обойти многолетний 25-процентный «куриный налог» (chicken tax) на импортные легкие грузовики, который десятилетиями формировал этот рынок.

Аналитики предупреждают: пробиться в сегмент пикапов будет крайне сложно. Как отмечает Стефани Бринли из S&P Global Mobility, Hyundai придется заслужить доверие в этой нише. Покупатели пикапов очень лояльны и требовательны к тому, насколько автомобиль соответствует их конкретным задачам. Отмечается, что новинка составит конкуренцию Ford Ranger и Toyota Tacoma.

На одном пикапе Hyundai останавливаться не намерен. Еще при первом анонсе рамной модели компания намекнула на возможность создания внедорожника на той же платформе. Американские дилеры, по слухам, активно лоббируют запуск серийной версии концепта Crater, показанного в конце прошлого года.

