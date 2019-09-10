Hyundai показала по-домашнему уютный электрокар

Кроме того, производитель вложил и другое значение в название 45: многие элементы кузова наклонены под таким углом, образуя ромбовидный силуэт. Это дизайнерское решение ляжет в основу всех электрических моделей, которые корейцы будут показывать в ближайшие годы.

Автомобиль оснастили камерами вместо боковых зеркал со встроенным поворотным механизмом, чтобы водитель мог в любой момент очистить камеру, не покидая салон. Кроме того, 45 EV получил систему мониторинга, благодаря которой возможно внедрение системы автопилота.