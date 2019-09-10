Hyundai показала по-домашнему уютный электрокар

Название концептуального электрокара является прямой отсылкой к прототипу Hyundai Pony Coupe, который впервые показали публике ровно 45 лет назад, в 1974 году на выставке в Турине. Он был первым самостоятельно выпущенным автомобилем компании.
Кроме того, производитель вложил и другое значение в название 45: многие элементы кузова наклонены под таким углом, образуя ромбовидный силуэт. Это дизайнерское решение ляжет в основу всех электрических моделей, которые корейцы будут показывать в ближайшие годы.
Автомобиль оснастили камерами вместо боковых зеркал со встроенным поворотным механизмом, чтобы водитель мог в любой момент очистить камеру, не покидая салон. Кроме того, 45 EV получил систему мониторинга, благодаря которой возможно внедрение системы автопилота.
Салон автомобиля вдохновлен концепцией бренда Style Set Free — по задумке дизайнеров, автомобили с системами автопилота перестают быть просто транспортом и становятся неким жилым пространством. Следуя этой стратегии, салон концепта оформили с использованием дерева, ткани и кожи, а пол покрыли ковром. Задние сидения выполнены в стиле шезлонгов, а передние поворачиваются на 180 градусов, чтобы пассажиры могли сидеть лицом друг к другу.
Благодаря использованию электромотра, удалось пересмотреть компоновку автомобиля и увеличить пространство для пассажиров. Вместо отдельного дисплея для заднего ряда решили использовать проекционный луч, с помощью которого пассажиры могут взаимодействовать с основной мультимедийной системой.
Предсерийную версию концепта обещают показать в следующем году — электрический кросс-хэтч, как ожидается, должен получить довольно емкую батарею с запасом хода на 450 километров. Серийный автомобиль построят на абсолютно новой архитектуре E-GMP (Electric-Global Modular Platform) с интегрированной ведущей осью IDA (Integrated Drive Axle).