Hyundai подтвердила работу над конкурентом Ferrari и Porsche

Шеф-дизайнер Hyundai Люк Донкервольке и глава центра исследований и разработок корейской марки Янг У Чхоль в интервью изданию Wheels подтвердили информацию о работе над проектом суперкара. Ожидается, что новинка, которую выпустят под брендом Genesis, сможет конкурировать с Ferrari и Porsche.

Дизайн автомобиля выполнят в стилистике двухместного купе. В движение заднеприводный спорткар будет приводить гибридная силовая установка, состоящая из бензинового двигателя и нескольких электромоторов.

В 2015 году на автосалоне во Франкфурте компания Hyundai представила виртуальный суперкар N 2025. Автомобиль оснастили четырьмя электромоторами, комплектом водородных ячеек и суперконденсатором, аккумулирующий энергию торможения. Отдача силовой установки составила 871 лошадиную силу.

Разработкой машины, вероятно, займется спортивное подразделение N, которое возглавляет бывший босс BMW M Альберт Бирманн. Однако из-за высокой производительности суперкар может стать отдельной моделью, существующей вне рамок привычной иерархии бренда.

Впервые информация о возможном появлении в линейке Genesis суперкара появилась в 2016 году. О разработке такого автомобиля рассказал вице-президент по продуктовому планированию Hyundai Майк О'Брайен. Предполагалось, что для марки новая модель могла стать аналогом LFA для Lexus или NSX для Honda.