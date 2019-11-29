Инженер-самоучка строит вертолет, чтобы не стоять в пробках

У Джунаеди, который работает продавцом в магазине автозапчастей в Джакарте, нет инженерного образования, а всю полезную информацию о вертолетах он почерпнул из видео-уроков на YouTube. В создание личного летательного аппарата мужчина вложил 2100 долларов (около 135 тысяч рублей) и привлек к работе сына и соседа. Свое творение он назвал Gardes JN 77 GM.

Самодельный вертолет укомплектован мотором объемом 700 кубических сантиметров. По расчетам Джунаеди, мощности агрегата должно хватить на то, чтобы поднять в воздух аппарат весом 1,7 тонны. На случай непредвиденной ситуации у вертолета есть запасной двигатель для аварийной посадки.