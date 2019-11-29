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16:28

Инженер-самоучка строит вертолет, чтобы не стоять в пробках

Джуджун Джунаеди сконструировал летательный аппарат из подручных средств на заднем дворе своего дома

© South China Morning Post
Лиза Будрина
Индонезиец Джуджун Джунаеди представил вертолет, собранный собственными руками. Проект занял у него 18 месяцев и аппарат готов пока на 80 процентов. Однако желание мужчины никогда больше не стоять в пробках на подъезде к ближайшему крупному городу настолько велико, что он намерен закончить работу во что бы то ни стало.

У Джунаеди, который работает продавцом в магазине автозапчастей в Джакарте, нет инженерного образования, а всю полезную информацию о вертолетах он почерпнул из видео-уроков на YouTube. В создание личного летательного аппарата мужчина вложил 2100 долларов (около 135 тысяч рублей) и привлек к работе сына и соседа. Свое творение он назвал Gardes JN 77 GM.

Самодельный вертолет укомплектован мотором объемом 700 кубических сантиметров. По расчетам Джунаеди, мощности агрегата должно хватить на то, чтобы поднять в воздух аппарат весом 1,7 тонны. На случай непредвиденной ситуации у вертолета есть запасной двигатель для аварийной посадки.

Мужчине только предстоит выяснить, взлетит ли его машина или нет – испытания пройдут на поле, принадлежащем семье Джунаеди.

Видео: South China Morning Post