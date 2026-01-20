И даже Geely: какие машины без номеров чаще всего эвакуировали

В 2025 году эвакуаторы «Московского паркинга» переместили на спецстоянки 2,1 тыс. автомобилей без номеров (или — с подложными номерными знаками).

По решению Антитеррористической комиссии транспортные средства забирают для проверки на возможную причастность к совершению правонарушений.

Постановление Антитеррористического комитета №638 указывает, что эвакуации подлежат подозрительные автомобили, оставленные на расстоянии до 400 метров от мест постоянного скопления людей. Таковыми считаются: