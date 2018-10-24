Видео: электрический Jaguar I-Pace ездит по воде

С самого начала рекламной кампании, Jaguar Land Rover представлял I-Pace как первый электрокар, способный передвигаться по легкому бездорожью и даже пересекать неглубокие броды. По словам технического директора марки Вольфганга Зибарта, глубина преодолеваемого брода для электрического кроссовера составляет 50 сантиметров — это больше, чем у Subaru Outback и Jeep Cherokee.