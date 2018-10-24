Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
17:40

Видео: электрический Jaguar I-Pace ездит по воде

Вседорожник принял участие в состязании Land Rover Driving Challenge

В рамках спортивного мероприятия Invictus Games Sydney 2018, которое прошло на крупнейшем в Сиднейской гавани острове Кокату, состоялось состязание Land Rover Driving Challenge. 24 участникам соревнования предстояло проверить свои навыки вождения за рулем электрического Jaguar I-Pace. Одним из этапов стал слалом по заполненной водой площадке.

С самого начала рекламной кампании, Jaguar Land Rover представлял I-Pace как первый электрокар, способный передвигаться по легкому бездорожью и даже пересекать неглубокие броды. По словам технического директора марки Вольфганга Зибарта, глубина преодолеваемого брода для электрического кроссовера составляет 50 сантиметров — это больше, чем у Subaru Outback и Jeep Cherokee.

В движение Jaguar I-Pace приводят два 200-сильных электромотора, который питаются от блока литий-ионных аккумуляторов емкостью 90 киловатт-часов. С места до «сотни» I-Pace разгоняется за 4,8 секунды. Максимальная скорость электрического кроссовера – 200 километров в час.

Цена Jaguar I-Pace в России составляет 5 825 000 рублей.

Загрузка...
Теги:
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...