Видео: электрический Jaguar I-Pace ездит по воде

С самого начала рекламной кампании, Jaguar Land Rover представлял I-Pace как первый электрокар, способный передвигаться по легкому бездорожью и даже пересекать неглубокие броды. По словам технического директора марки Вольфганга Зибарта, глубина преодолеваемого брода для электрического кроссовера составляет 50 сантиметров — это больше, чем у Subaru Outback и Jeep Cherokee.
В движение Jaguar I-Pace приводят два 200-сильных электромотора, который питаются от блока литий-ионных аккумуляторов емкостью 90 киловатт-часов. С места до «сотни» I-Pace разгоняется за 4,8 секунды. Максимальная скорость электрического кроссовера – 200 километров в час.
Цена Jaguar I-Pace в России составляет 5 825 000 рублей.