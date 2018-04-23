Первый хот-хэтч Hyundai сравнили в дрэге с VW Golf GTI

В Австралии провели гонку по прямой между первым «заряженным» хэтчбеком компании Hyundai – i30 N и хот-хэтчем Volkswagen Golf GTI. Заезд устроило издание CarAdvice, на YouTube-канале которого опубликовано видео с гонки.

Обе модели оснащаются двухлитровыми турбомоторами. На Hyundai агрегат выдает 275 лошадиных сил, а на Golf GTI – 230. В CarAdvice провели три заезда. Все их выиграла одна модель.

Видео пользователя CarAdvice.com с youtube.com

Сейчас Hyundai i30 N комплектуется только механической коробкой передач. Ранее сообщалось о том, что в 2019 году хот-хэтч получит роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями.