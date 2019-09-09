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16:04

«Заряженный» хэтчбек Hyundai i30 N сделали еще мощнее

Всего будет выпущено 600 экземпляров спецверсии i30 N Project C

Чешский офис Hyundai опубликовал видео с «горячим» хэтчбеком i30 N Project C. Лимитированный спорткар построен на базе модификации Ultimate, оснащен более мощным двигателем и деталями обвеса из углепластика.

Судя по ролику, ограниченная версия Hyundai i30 N получит тот же двухлитровый турбодвигатель, что и стандартный хот-хэтч, но форсированный с 275 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента до 280 сил и 400 Нм. Внешне i30 N Project C будет отличаться капотом из углепластика, карбоновыми деталями обвеса и новыми колесными дисками. В салоне появятся красные ремни безопасности и сидения с контрастной прострочкой.

Видео: HyundaiMotorCzech

Динамические характеристики хэтчбека пока не приводятся. Обычный i30 N Ultimate разгоняется до 100 километров в час за 6,1 секунды и достигает максимальной отметки 250 километров в час. 249-сильная модификация Sport проделывает то же самое за 6,4 секунды.

В России Hyundai i30 N стоит от 2 200 000 рублей за версию Sport и от 2 350 000 рублей за Ultimate. i30 N Project С выйдет тиражом в 600 экземпляров, но будет ли он представлен на нашем рынке пока неизвестно.