«Заряженный» хэтчбек Hyundai i30 N сделали еще мощнее

Судя по ролику, ограниченная версия Hyundai i30 N получит тот же двухлитровый турбодвигатель, что и стандартный хот-хэтч, но форсированный с 275 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента до 280 сил и 400 Нм. Внешне i30 N Project C будет отличаться капотом из углепластика, карбоновыми деталями обвеса и новыми колесными дисками. В салоне появятся красные ремни безопасности и сидения с контрастной прострочкой.